Пермяки сообщили о крупном ДТП с погибшими на трассе Р-243

По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Mercedes с полуприцепом-цистерной во время движения допустил занос полуприцепа. В результате его машина опрокинулась, а затем столкнулась с ехавшим по встречной полосе Mitsubishi Outlender под управлением 37-летнего мужчины. При опрокидывании грузовика его водитель вылетел из кабины и попал под колеса движущегося бензовоза Mercedes. Мужчина погиб на месте от полученных травм. Госавтоинспекторы обращают внимание, что он не был пристегнут ремнем безопасности.