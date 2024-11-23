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Posted 23 ноября, 10:40

Published 23 ноября, 10:40

Modified 23 ноября, 10:42

Updated 23 ноября, 10:42

Крупное ДТП с погибшим под колесами мужчиной произошло на трассе Р-243

Пермяки сообщили о крупном ДТП с погибшими на трассе Р-243

23 ноября 2024, 10:40
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

Крупное ДТП с погибшим под колесами мужчиной произошло на трассе Р-243

Сюжет
Дтп
Как оказалось, авария произошла не в Прикамье.

Пермские Telegram-каналы сообщают о крупном ДТП на 93 километре трассы Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь». Очевидцы пишут в канале «ЧП Пермь | новости», что пострадали три машины и погибли люди.

В ответ на запрос Properm.ru пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю уточнила, что дорожная авария произошла в соседнем регионе. По информации Госавтоинспекции Удмуртской Республики, смертельное ДТП случилось сегодня утром, 23 ноября, около 06:55, на 97 км трассы Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», в Дебесском районе.

По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Mercedes с полуприцепом-цистерной во время движения допустил занос полуприцепа. В результате его машина опрокинулась, а затем столкнулась с ехавшим по встречной полосе Mitsubishi Outlender под управлением 37-летнего мужчины. При опрокидывании грузовика его водитель вылетел из кабины и попал под колеса движущегося бензовоза Mercedes. Мужчина погиб на месте от полученных травм. Госавтоинспекторы обращают внимание, что он не был пристегнут ремнем безопасности.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии

Сейчас на участке дороги, где случилась трагедия, ограничено движение транспорта. На месте работают сотрудники оперативных служб, выясняются обстоятельства и причины ДТП.

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