Пермяки сообщили о крупном ДТП с погибшими на трассе Р-243

Posted 23 ноября, 10:40
Published 23 ноября, 10:40
Modified 23 ноября, 10:42
Updated 23 ноября, 10:42
Пермские Telegram-каналы сообщают о крупном ДТП на 93 километре трассы Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь». Очевидцы пишут в канале «ЧП Пермь | новости», что пострадали три машины и погибли люди.
В ответ на запрос Properm.ru пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю уточнила, что дорожная авария произошла в соседнем регионе. По информации Госавтоинспекции Удмуртской Республики, смертельное ДТП случилось сегодня утром, 23 ноября, около 06:55, на 97 км трассы Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», в Дебесском районе.
По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Mercedes с полуприцепом-цистерной во время движения допустил занос полуприцепа. В результате его машина опрокинулась, а затем столкнулась с ехавшим по встречной полосе Mitsubishi Outlender под управлением 37-летнего мужчины. При опрокидывании грузовика его водитель вылетел из кабины и попал под колеса движущегося бензовоза Mercedes. Мужчина погиб на месте от полученных травм. Госавтоинспекторы обращают внимание, что он не был пристегнут ремнем безопасности.
Сейчас на участке дороги, где случилась трагедия, ограничено движение транспорта. На месте работают сотрудники оперативных служб, выясняются обстоятельства и причины ДТП.