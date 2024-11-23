Почти мартовское тепло. Погода в начавшиеся выходные порадует пермяков солнцем

Posted 23 ноября, 04:35
Published 23 ноября, 04:35
Modified 23 ноября, 04:37
Updated 23 ноября, 04:37
Активность циклона в Пермском крае в наступившие выходные, 23 и 24 ноября, пойдет на спад. Это приведет к прекращению снега и дождя в большинстве территорий нашего региона, а также на небе появится солнце, обещает научно-популярный проект «Метеоролог и я». Из-за перепадов температур образуется гололедица.
Сегодня, 23 ноября, в Прикамье облачно и небольшой мокрый снег или дождь. Температура воздуха ночью -4…+1°, днем -3…+2°. В Перми также облачно, но осадки слабые. Ночью ожидается -1…+1°, днем 0…+2°. В регионе и краевой столице прогнозируется южный ветер со скоростью 7-12 м/с.
24 ноября в Пермском крае малооблачно, в северо-западных районах облачность с прояснениями, синоптики обещают, что местами здесь пройдут небольшой снег и дождь. Ночью температура воздуха установится на отметке -3…+2°, днем -1…+4°, порывы южного ветра могут достигнуть 17 м/с. В Перми же осадков не ожидается. Ночью в городе -1…+1°, днем +1…+3°, ветер южный 7-12 м/с с порывами до 17 м/с.