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Posted 23 ноября, 04:35

Published 23 ноября, 04:35

Modified 23 ноября, 04:37

Updated 23 ноября, 04:37

В Прикамье 23 и 24 ноября ожидается солнце и потепление до +3 градусов

Почти мартовское тепло. Погода в начавшиеся выходные порадует пермяков солнцем

23 ноября 2024, 04:35
Фото: properm.ru.

В Прикамье 23 и 24 ноября ожидается солнце и потепление до +3 градусов

Осадки могут прекратиться почти во всем регионе.

Активность циклона в Пермском крае в наступившие выходные, 23 и 24 ноября, пойдет на спад. Это приведет к прекращению снега и дождя в большинстве территорий нашего региона, а также на небе появится солнце, обещает научно-популярный проект «Метеоролог и я». Из-за перепадов температур образуется гололедица.

Сегодня, 23 ноября, в Прикамье облачно и небольшой мокрый снег или дождь. Температура воздуха ночью -4…+1°, днем -3…+2°. В Перми также облачно, но осадки слабые. Ночью ожидается -1…+1°, днем 0…+2°. В регионе и краевой столице прогнозируется южный ветер со скоростью 7-12 м/с.

24 ноября в Пермском крае малооблачно, в северо-западных районах облачность с прояснениями, синоптики обещают, что местами здесь пройдут небольшой снег и дождь. Ночью температура воздуха установится на отметке -3…+2°, днем -1…+4°, порывы южного ветра могут достигнуть 17 м/с. В Перми же осадков не ожидается. Ночью в городе -1…+1°, днем +1…+3°, ветер южный 7-12 м/с с порывами до 17 м/с.

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