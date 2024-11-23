Почти мартовское тепло. Погода в начавшиеся выходные порадует пермяков солнцем

24 ноября в Пермском крае малооблачно, в северо-западных районах облачность с прояснениями, синоптики обещают, что местами здесь пройдут небольшой снег и дождь. Ночью температура воздуха установится на отметке -3…+2°, днем -1…+4°, порывы южного ветра могут достигнуть 17 м/с. В Перми же осадков не ожидается. Ночью в городе -1…+1°, днем +1…+3°, ветер южный 7-12 м/с с порывами до 17 м/с.