После публикации Properm.ru прокуратура проверяет условия труда в больнице Кудымкара

Posted 23 ноября, 09:54
Published 23 ноября, 09:54
Modified 23 ноября, 09:55
Updated 23 ноября, 09:55
После публикации Properm.ru прокуратура проводит проверку возможного нарушения прав сотрудников подстанции скорой медицинской помощи в больнице Коми-Пермяцкого округа.
Во время надзорных мероприятий Кудымкарская городская прокуратура оценит, соблюдает ли медицинское учреждение законодательство об оплате труда, в том числе, при определении размера социальных выплат. Если нарушения будут выявлены, ведомство применит меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Ранее Telegram-канал «СлуховойАнализатор» опубликовал видеообращение сотрудников подстанции скорой помощи больницы Коми-Пермяцкого округа. Работники рассказали, что их оклады меньше, чем на других подстанциях в регионе. Кроме того, люди утверждают, что им в несколько раз сократили социальные выплаты. В Минздраве Пермского края пояснили Properm.ru, что готовят ответ на обращение и 26 ноября направят его сотрудникам СМП в Кудымкаре.