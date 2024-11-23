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Posted 23 ноября, 09:54

Published 23 ноября, 09:54

Modified 23 ноября, 09:55

Updated 23 ноября, 09:55

Прокуратура заинтересовалась видеообращением сотрудников СМП в Кудымкаре

После публикации Properm.ru прокуратура проверяет условия труда в больнице Кудымкара

23 ноября 2024, 09:54
Фото: 1MI.

Прокуратура заинтересовалась видеообращением сотрудников СМП в Кудымкаре

Сюжет
Медицина в Прикамье
В Минздраве обещают дать ответ работникам подстанции в начале следующей недели.

После публикации Properm.ru прокуратура проводит проверку возможного нарушения прав сотрудников подстанции скорой медицинской помощи в больнице Коми-Пермяцкого округа.

Во время надзорных мероприятий Кудымкарская городская прокуратура оценит, соблюдает ли медицинское учреждение законодательство об оплате труда, в том числе, при определении размера социальных выплат. Если нарушения будут выявлены, ведомство применит меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Ранее Telegram-канал «СлуховойАнализатор» опубликовал видеообращение сотрудников подстанции скорой помощи больницы Коми-Пермяцкого округа. Работники рассказали, что их оклады меньше, чем на других подстанциях в регионе. Кроме того, люди утверждают, что им в несколько раз сократили социальные выплаты. В Минздраве Пермского края пояснили Properm.ru, что готовят ответ на обращение и 26 ноября направят его сотрудникам СМП в Кудымкаре.

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#Общество#Медицина в Прикамье#Пермь#Зарплата#Прокуратура#Кудымкар
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