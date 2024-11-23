Работники скорой помощи в Кудымкаре обратились к губернатору Пермского края

Posted 23 ноября, 07:52
Published 23 ноября, 07:52
Modified 23 ноября, 07:56
Updated 23 ноября, 07:56
Сотрудники подстанции скорой медицинской помощи (СМП) больницы Коми-Пермяцкого округа записали видеообращение к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Они считают свои зарплаты несправедливо низкими и требуют увеличить размер социальных выплат. Видеозапись сегодня, 23 ноября, опубликовал Telegram-канал «СлуховойАнализатор».
По словам работников, в Прикамье с 1 октября у фельдшеров скорой помощи данной больницы оклады увеличились до 15 тыс. 195 рублей, а у врачей — до 19 тыс. 970 рублей. А у других подстанций по региону оклады выше — у фельдшеров до 17 тыс. 50 рублей, у врачей до 28 тыс. 970 рублей. На неприятную ситуацию жалуются и водители СМП — размер оклада составляет до 11 тыс. рублей, а вся зарплата уменьшилась на 7 тыс. рублей и составляет 21 тыс. рублей.
Кроме того, сотрудники говорят, что у них убрали доплату за выездной стаж, и теперь размер зарплаты фельдшеров скорой помощи составляет 25 тыс. рублей. Работники СМП из-за этого думают о смене места работы. По словам записавших обращение, все сотрудники постоянно работают с переработками и почти без выходных.
Еще одной претензией в обращении стало исключение сотрудников СМП из списка получателей социальных выплат в размере 30 или 50 тыс. рублей. Сейчас они получают выплаты в размере 7 и 11,5 тыс. рублей соответственно. Обратившиеся просят увеличить размер социальных выплат и считают, что в других регионах труд медработников оплачивается достойнее.
Корреспондент Properm.ru направила запрос в Минздрав Пермского края. В пресс-службе профильного ведомства сообщили, что ответ на обращение кудымкарских работников скорой помощи будет подготовлен и направлен им во вторник, 26 ноября.