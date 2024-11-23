Работники скорой помощи в Кудымкаре обратились к губернатору Пермского края

По словам работников, в Прикамье с 1 октября у фельдшеров скорой помощи данной больницы оклады увеличились до 15 тыс. 195 рублей, а у врачей — до 19 тыс. 970 рублей. А у других подстанций по региону оклады выше — у фельдшеров до 17 тыс. 50 рублей, у врачей до 28 тыс. 970 рублей. На неприятную ситуацию жалуются и водители СМП — размер оклада составляет до 11 тыс. рублей, а вся зарплата уменьшилась на 7 тыс. рублей и составляет 21 тыс. рублей.