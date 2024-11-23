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Posted 23 ноября, 07:52

Published 23 ноября, 07:52

Modified 23 ноября, 07:56

Updated 23 ноября, 07:56

Работники скорой помощи Кудымкара записали видеообращение к губернатору Прикамья

Работники скорой помощи в Кудымкаре обратились к губернатору Пермского края

23 ноября 2024, 07:52
Фото: Telegram-канал «СлуховойАнализатор».

Работники скорой помощи Кудымкара записали видеообращение к губернатору Прикамья

Сюжет
Медицина в Прикамье
Люди возмущены размером зарплат и снижением размера социальных выплат.

Сотрудники подстанции скорой медицинской помощи (СМП) больницы Коми-Пермяцкого округа записали видеообращение к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Они считают свои зарплаты несправедливо низкими и требуют увеличить размер социальных выплат. Видеозапись сегодня, 23 ноября, опубликовал Telegram-канал «СлуховойАнализатор».

По словам работников, в Прикамье с 1 октября у фельдшеров скорой помощи данной больницы оклады увеличились до 15 тыс. 195 рублей, а у врачей — до 19 тыс. 970 рублей. А у других подстанций по региону оклады выше — у фельдшеров до 17 тыс. 50 рублей, у врачей до 28 тыс. 970 рублей. На неприятную ситуацию жалуются и водители СМП — размер оклада составляет до 11 тыс. рублей, а вся зарплата уменьшилась на 7 тыс. рублей и составляет 21 тыс. рублей.

Кроме того, сотрудники говорят, что у них убрали доплату за выездной стаж, и теперь размер зарплаты фельдшеров скорой помощи составляет 25 тыс. рублей. Работники СМП из-за этого думают о смене места работы. По словам записавших обращение, все сотрудники постоянно работают с переработками и почти без выходных.

Еще одной претензией в обращении стало исключение сотрудников СМП из списка получателей социальных выплат в размере 30 или 50 тыс. рублей. Сейчас они получают выплаты в размере 7 и 11,5 тыс. рублей соответственно. Обратившиеся просят увеличить размер социальных выплат и считают, что в других регионах труд медработников оплачивается достойнее.

Видео: Telegram-канал «СлуховойАнализатор».

Корреспондент Properm.ru направила запрос в Минздрав Пермского края. В пресс-службе профильного ведомства сообщили, что ответ на обращение кудымкарских работников скорой помощи будет подготовлен и направлен им во вторник, 26 ноября.

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