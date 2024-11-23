В Гремячинске на пожаре погибли два человека. Фото

Posted 23 ноября, 11:27
Published 23 ноября, 11:27
Modified 23 ноября, 11:31
Updated 23 ноября, 11:31
Вчера, 22 ноября, произошло возгорание частного жилого дома на улице Ленина в Гремячинске. Подробности сообщают в краевом ГУ МЧС.
Пожар ликвидировали 16 человек личного состава и шесть единиц техники. Огонь охватил постройку на площади 72 квадратных метра.
В ходе тушения пожара обнаружены тела два погибших.
В настоящее время по факту пожара проводится проверка.
В четверг, 21 ноября, в Кунгуре зафиксирован крупный пожар на промышленном предприятии.