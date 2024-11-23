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Posted 23 ноября, 11:27

Published 23 ноября, 11:27

Modified 23 ноября, 11:31

Updated 23 ноября, 11:31

В Пермском крае на пожаре погибли 2 человека

В Гремячинске на пожаре погибли два человека. Фото

23 ноября 2024, 11:27
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Пермском крае на пожаре погибли 2 человека

В ходе происшествия полностью сгорел частный жилой дом.

Вчера, 22 ноября, произошло возгорание частного жилого дома на улице Ленина в Гремячинске. Подробности сообщают в краевом ГУ МЧС.

Пожар ликвидировали 16 человек личного состава и шесть единиц техники. Огонь охватил постройку на площади 72 квадратных метра.

В ходе тушения пожара обнаружены тела два погибших.

В настоящее время по факту пожара проводится проверка.

В четверг, 21 ноября, в Кунгуре зафиксирован крупный пожар на промышленном предприятии.

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#Происшествия#Пожар#Гремячинск
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