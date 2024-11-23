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Posted 23 ноября, 06:19

Published 23 ноября, 06:19

Modified 23 ноября, 06:24

Updated 23 ноября, 06:24

В зоопарке Москвы рассказали об адаптации пермского белого медведя Терпея

В Московском зоопарке рассказали, как улучшают жизнь пермского белого медведя Терпея

23 ноября 2024, 06:19
Фото: скриншот видео пресс-службы Московского зоопарка.

В зоопарке Москвы рассказали об адаптации пермского белого медведя Терпея

Сюжет
Зоопарк
Терпей сначала жил в Пермском зоопарке, а затем его перевезли в Казанский зооботсад, где условия содержания ухудшились.

Белый медведь Терпей из Пермского зоопарка вышел в экспозиционный вольер в Московском зоопарке. Его привезли в столицу месяц назад по программе «Благополучие пожилых и беспомощных животных», сообщает официальный Telegram-канал учреждения.

Медвежонок-сирота был найден в Якутии местными жителями. Затем его отправили в Пермский зоопарк, а оттуда — в Казанский зооботсад. Скоро Терпею исполнится 22 года, он считается пожилым. В Московском зоопарке специалисты назначили хищнику поддерживающую терапию и разработали специальный рацион. Терпей питается живой рыбой, овощами (в их числе морковь, листья салата, тыквы), фруктами (груши, арбузы, дыни, яблоки), сезонными ягодами, рыбим жиром. Также медведь принимает витаминно-минеральный комплекс. Сейчас у Терпея хороший аппетит, он позволяет ветеринарам осмотреть ротовую полость и лапы.

Перевести медведя в экспозиционный вольер решили после закрытия зоопарка, чтобы минимизировать его стресс. Терпею нужно было на пути из внутреннего вольера пройти через несколько иных вольеров. Зоологи выложили по пути следования хищника лакомство — свежую рыбу, политую рыбьим жиром. Медведь с любопытством изучил территорию, попробовал лакомства и перешел в уличный вольер, к которому постепенно адаптируется. Стекла его вольера пока заклеены, посетители Московского зоопарка могут наблюдать за животным через небольшие окошки. Сотрудники учреждения уберут пленку со стекол, когда белый медведь освоится в новом вольере.

Терпей сначала жил в Пермском зоопарке, а затем его перевезли в Казанский зооботсад, где условия содержания оказались хуже. Активисты заметили, в каком болезненном состоянии находится хищник, и забили тревогу. После этого Терпея увезли в столицу.

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