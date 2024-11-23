В Московском зоопарке рассказали, как улучшают жизнь пермского белого медведя Терпея

Перевести медведя в экспозиционный вольер решили после закрытия зоопарка, чтобы минимизировать его стресс. Терпею нужно было на пути из внутреннего вольера пройти через несколько иных вольеров. Зоологи выложили по пути следования хищника лакомство — свежую рыбу, политую рыбьим жиром. Медведь с любопытством изучил территорию, попробовал лакомства и перешел в уличный вольер, к которому постепенно адаптируется. Стекла его вольера пока заклеены, посетители Московского зоопарка могут наблюдать за животным через небольшие окошки. Сотрудники учреждения уберут пленку со стекол, когда белый медведь освоится в новом вольере.