В Московском зоопарке рассказали, как улучшают жизнь пермского белого медведя Терпея

Posted 23 ноября, 06:19
Published 23 ноября, 06:19
Modified 23 ноября, 06:24
Updated 23 ноября, 06:24
Белый медведь Терпей из Пермского зоопарка вышел в экспозиционный вольер в Московском зоопарке. Его привезли в столицу месяц назад по программе «Благополучие пожилых и беспомощных животных», сообщает официальный Telegram-канал учреждения.
Медвежонок-сирота был найден в Якутии местными жителями. Затем его отправили в Пермский зоопарк, а оттуда — в Казанский зооботсад. Скоро Терпею исполнится 22 года, он считается пожилым. В Московском зоопарке специалисты назначили хищнику поддерживающую терапию и разработали специальный рацион. Терпей питается живой рыбой, овощами (в их числе морковь, листья салата, тыквы), фруктами (груши, арбузы, дыни, яблоки), сезонными ягодами, рыбим жиром. Также медведь принимает витаминно-минеральный комплекс. Сейчас у Терпея хороший аппетит, он позволяет ветеринарам осмотреть ротовую полость и лапы.
Перевести медведя в экспозиционный вольер решили после закрытия зоопарка, чтобы минимизировать его стресс. Терпею нужно было на пути из внутреннего вольера пройти через несколько иных вольеров. Зоологи выложили по пути следования хищника лакомство — свежую рыбу, политую рыбьим жиром. Медведь с любопытством изучил территорию, попробовал лакомства и перешел в уличный вольер, к которому постепенно адаптируется. Стекла его вольера пока заклеены, посетители Московского зоопарка могут наблюдать за животным через небольшие окошки. Сотрудники учреждения уберут пленку со стекол, когда белый медведь освоится в новом вольере.
Терпей сначала жил в Пермском зоопарке, а затем его перевезли в Казанский зооботсад, где условия содержания оказались хуже. Активисты заметили, в каком болезненном состоянии находится хищник, и забили тревогу. После этого Терпея увезли в столицу.