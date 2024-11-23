В Перми под многоквартирным домом обнаружили тело истощенного мужчины

Труп обнаружили возле дома по шоссе Космонавтов. Очевидцы сняли на видео обстановку возле дома и само тело — на тот момент тело уже прикрыли простынёй, но его часть остаётся видна. Судя по кадрам, сделанным очевидцами, мужчина очень сильно истощён: у него худые ноги — проступают кости, обтянутые кожей. Скорее всего, это пожилой человек, отмечает издание.