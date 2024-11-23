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Posted 23 ноября, 13:08

Published 23 ноября, 13:08

Modified 23 ноября, 13:10

Updated 23 ноября, 13:10

В Перми под домом обнаружено тело истощенного пожилого мужчины

В Перми под многоквартирным домом обнаружили тело истощенного мужчины

23 ноября 2024, 13:08
Фото: Скриншот из видео телеграм-канала «ЧП Пермь | новости».

В Перми под домом обнаружено тело истощенного пожилого мужчины

Очевидцы описывают умершего как пожилого мужчину.

Тело истощённого мужчины нашли очевидцы на улице под окнами многоэтажного дома в Перми. На сообщение в социальных сетях первыми обратили внимание в «АиФ-Пермь».

Труп обнаружили возле дома по шоссе Космонавтов. Очевидцы сняли на видео обстановку возле дома и само тело — на тот момент тело уже прикрыли простынёй, но его часть остаётся видна. Судя по кадрам, сделанным очевидцами, мужчина очень сильно истощён: у него худые ноги — проступают кости, обтянутые кожей. Скорее всего, это пожилой человек, отмечает издание.

Была ли смерть мужчины насильственной — не известно.

На днях следователь Очерского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю предъявил 62-летнему местному жителю обвинение в убийстве, совершенном общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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#Происшествия#Пермь#Смерть
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