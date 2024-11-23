В Перми под многоквартирным домом обнаружили тело истощенного мужчины

Posted 23 ноября, 13:08
Published 23 ноября, 13:08
Modified 23 ноября, 13:10
Updated 23 ноября, 13:10
Тело истощённого мужчины нашли очевидцы на улице под окнами многоэтажного дома в Перми. На сообщение в социальных сетях первыми обратили внимание в «АиФ-Пермь».
Труп обнаружили возле дома по шоссе Космонавтов. Очевидцы сняли на видео обстановку возле дома и само тело — на тот момент тело уже прикрыли простынёй, но его часть остаётся видна. Судя по кадрам, сделанным очевидцами, мужчина очень сильно истощён: у него худые ноги — проступают кости, обтянутые кожей. Скорее всего, это пожилой человек, отмечает издание.
Была ли смерть мужчины насильственной — не известно.
На днях следователь Очерского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю предъявил 62-летнему местному жителю обвинение в убийстве, совершенном общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ).