В Прикамье вновь сделали тонну «молока» из 300 килограммов сырья

Так, 15 ноября 2024 года обществом при производстве 1008 кг питьевого пастеризованного пакетированного молока жирностью 2,5% в качестве сырья использовалось 300 кг сырого коровьего молока. Это объема явно недостаточно для выработки данной продукции. Отсутствие информации о сырье не дает возможности подтвердить безопасность продукции в ветеринарно — санитарном отношении и эпизоотическое благополучие мест выхода, считают в Россельхознадзоре. Также указанное может являться признаками фальсификации продукта.