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Posted 23 ноября, 12:08

Published 23 ноября, 12:08

Modified 23 ноября, 12:09

Updated 23 ноября, 12:09

ООО «Суксунское» в Пермском округе произвело 1008 кг «молока» из 300 кг сырья

В Прикамье вновь сделали тонну «молока» из 300 килограммов сырья

23 ноября 2024, 12:08
Фото: Изображение Midjourney.

ООО «Суксунское» в Пермском округе произвело 1008 кг «молока» из 300 кг сырья

Неизвестное по происхождению сырье делает данный продукт небезопасным.

В ноябре 2024 года Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю при мониторинге системы «Меркурий» выявлены нарушения правил при организации работы по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов ООО «Суксунское». Предприятие производит молочную продукцию в Пермском муниципальном округе, рассказывают в ведомстве.

Так, 15 ноября 2024 года обществом при производстве 1008 кг питьевого пастеризованного пакетированного молока жирностью 2,5% в качестве сырья использовалось 300 кг сырого коровьего молока. Это объема явно недостаточно для выработки данной продукции. Отсутствие информации о сырье не дает возможности подтвердить безопасность продукции в ветеринарно — санитарном отношении и эпизоотическое благополучие мест выхода, считают в Россельхознадзоре. Также указанное может являться признаками фальсификации продукта.

Управлением ветеринарный документ на данное молоко в системе «Меркурий» аннулирован за несоответствие производственной партии обязательным требованиям в области ветеринарии, тем самым продукция в реализацию не допущена.

Управлением организации вынесено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства, уполномоченному лицу направлено предупреждение в ФГИС «ВетИС.Паспорт».

В августе производитель молочной продукции «Ильинская коровка» уличен в нарушении ветеринарного законодательства при производстве сливочного масла и обезжиренного молока.

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#Экономика#Россельхознадзор#Молоко#Фальсификат#Фальсифицированные продукты#Фальсификация
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