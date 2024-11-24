Хоккеисты «Молота» дома победили гостей из Верхней Пышмы

Posted 24 ноября, 18:03
Published 24 ноября, 18:03
Modified 24 ноября, 19:00
Updated 24 ноября, 19:00
В итоговом матче домашней серии игр хоккеисты пермского «Молота» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ победили гостей из Верхней Пышмы, команду «Горняк-УГМК». Итог встречи 3:2 по буллитам.
«Отличная игра. Качество хоккея было хорошее, соперник был очень хороший… Такой современный хоккей. Несмотря на четвертый матч, играли здорово. Везет тому, кто сам везет. Сегодня хоккейный бог был на нашей стороне. Ребята действительно отдали все, что есть, пластались и они заслужили эту победу», — рассказал Главный тренер «Молота» Евгений Попихин на послематчевой пресс-конференции.
Почти до конца матча команды не могли забить ни одной шайбы в ворота друг друга. После основного времени счет был 2:2. Голы у «Молота» забили Денис Голубев и Павел Щербаков.
Победный гол в серии буллитов из 26 бросков в составе «Молота» удалось забить Виктору Пластинину.