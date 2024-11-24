Хоккеисты «Молота» дома победили гостей из Верхней Пышмы

«Отличная игра. Качество хоккея было хорошее, соперник был очень хороший… Такой современный хоккей. Несмотря на четвертый матч, играли здорово. Везет тому, кто сам везет. Сегодня хоккейный бог был на нашей стороне. Ребята действительно отдали все, что есть, пластались и они заслужили эту победу», — рассказал Главный тренер «Молота» Евгений Попихин на послематчевой пресс-конференции.