Медведи в пермском зоопарке ушли в спячку

Posted 24 ноября, 04:56
Published 24 ноября, 04:56
Modified 24 ноября, 08:39
Updated 24 ноября, 08:39
Бурые медведи из пермского зоопарка уже отправились в спячку, сообщают журналисты «КП-Пермь» со ссылкой на сотрудников учреждения.
«У наших медведей этот процесс прошел по графику, и уже пару недель, как они уснули и крепко спят», — рассказали в зоопарке.
Как говорится на сайте зоопарка, медвежатник в старом зверинце на Монастырской состоит из одноэтажного здания, внутри которого располагаются берлоги, и небольших уличных вольеров, где в свободное ото сна время прогуливаются медведи.
Самая старая бурая медведица родилась в нашем зоопарке в 1973 году и прожила 41 год. Тяньшанская белокоготная медведица Берта выглядит особенно миниатюрной радом с бурым медведем Тошкой, а две бурые медведицы сестры — Машка Бурая и Машка Черная — интересны тем, что ранее совместно выращивали свое потомство в одной берлоге, не разбираясь, где чей медвежонок, а теперь друг друга не переносят.