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Posted 24 ноября, 04:56

Published 24 ноября, 04:56

Modified 24 ноября, 08:39

Updated 24 ноября, 08:39

Медведи в пермском зоопарке ушли в спячку

Медведи в пермском зоопарке ушли в спячку

24 ноября 2024, 04:56
Фото: 1MI.
Пермским медведям не помешала заснуть даже теплая осень.

Бурые медведи из пермского зоопарка уже отправились в спячку, сообщают журналисты «КП-Пермь» со ссылкой на сотрудников учреждения.

«У наших медведей этот процесс прошел по графику, и уже пару недель, как они уснули и крепко спят», — рассказали в зоопарке.

Как говорится на сайте зоопарка, медвежатник в старом зверинце на Монастырской состоит из одноэтажного здания, внутри которого располагаются берлоги, и небольших уличных вольеров, где в свободное ото сна время прогуливаются медведи.

Самая старая бурая медведица родилась в нашем зоопарке в 1973 году и прожила 41 год. Тяньшанская белокоготная медведица Берта выглядит особенно миниатюрной радом с бурым медведем Тошкой, а две бурые медведицы сестры — Машка Бурая и Машка Черная — интересны тем, что ранее совместно выращивали свое потомство в одной берлоге, не разбираясь, где чей медвежонок, а теперь друг друга не переносят.

#Общество#Медведи#Пермский зоопарк
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