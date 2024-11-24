Медведи в пермском зоопарке ушли в спячку

Самая старая бурая медведица родилась в нашем зоопарке в 1973 году и прожила 41 год. Тяньшанская белокоготная медведица Берта выглядит особенно миниатюрной радом с бурым медведем Тошкой, а две бурые медведицы сестры — Машка Бурая и Машка Черная — интересны тем, что ранее совместно выращивали свое потомство в одной берлоге, не разбираясь, где чей медвежонок, а теперь друг друга не переносят.