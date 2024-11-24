Пермский хоккеист борется за звание лучшего новичка сезона НХЛ

Posted 24 ноября, 06:12
Published 24 ноября, 06:12
Modified 24 ноября, 06:14
Updated 24 ноября, 06:14
Родившийся и выросший в Кунгуре воспитанник пермской хоккейной школы Матвей Мичков вошел в тройку главных претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона НХЛ, обратили внимание коллеги из «КоммерсантЪ-Прикамье». Основными конкурентами 19-летнего хоккеиста считаются форвард «Далласа» Логан Станковен и нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини. Мичков с октября выступаетза клуб НХЛ «Филадельфия Флайерс».
Мичков провел в НХЛ 18 матчей, в которых набрал 15 (6 + 9) очков.
Матвей Мичков в начале июля подписал контракт с «Филадельфией», до этого он играл за петербургский СКА. Сейчас на счету хоккеиста три очка (2+1) в трех матчах. Команда выбрала его на драфте НХЛ 2023 года под общим седьмым номером.
В ноябре 2021 года Матвей стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (Россия/СССР) и превзошел достижение Александра Овечкина, став самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея. На тот момент ему было 16 лет 339 дней. В детстве Матвей Мичков был воспитанником пермского ХК «Молот», в возрасте 9 лет переехал в Ярославль.
Последним россиянином, выигравшим «Колдер Трофи», был Кирилл Капризов в 2021 году. Этот хоккеист «Миннесоты» сейчас является главным претендентом на приз самому ценному игроку сезона.