Пермский застройщик доплатит почти полмиллиона за недоделки в квартире

Posted 24 ноября, 10:56
Published 24 ноября, 10:56
Modified 24 ноября, 11:02
Updated 24 ноября, 11:02
В Индустриальном районном суде частично удовлетворили иск покупателей квартиры к застройщику. Люди получили новое жилье с серьезными недостатками, строители отказались вовремя их устранить или полноценно возместить стоимость ремонта, тогда собственники были вынуждены обратиться в суд.
Как известно из материалов дела, в конце 2021 года супруги заключили с ООО «Специализированный застройщик „Березовая роща“ (входит в „ИнГрупп Холдинг“) договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома FORMAT в Индустриальном районе.
Через год покупатели получили трехкомнатную квартиру, в процессе эксплуатации которой обнаружили недостатки в пределах гарантийного срока. Согласно экспертному заключению стоимость работ и материалов, необходимых для устранения недостатков квартиры, составила 224 743 рублей. Застройщик осуществил лишь частичную оплату по претензии истцов в сумме 8 550 руб.
В рамках рассмотрения гражданского дела судом по ходатайству ответчика назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Заключение эксперта показало, что стоимость работ и материалов, необходимых для устранения выявленных недостатков, которые возникли вследствие некачественного выполнения застройщиком строительных работ (производственные недостатки) и являются следствием нарушения нормативных требований и требований проектной документации составляет 384,16 тыс. рублей.
Суд решил, что истцам должны быть возмещены расходы по устранению строительных недостатков квартиры производственного характера, определенные без учета технологических карт застройщика, исходя из стоимости ремонтно-восстановительных работ, в соответствии с заключением судебной экспертизы.
Учитывая размер выплаченной ответчиком суммы в счет компенсации стоимости выявленных недостатков, суд взыскал с застройщика стоимость работ и материалов в размере 187,8 тыс. рублей в пользу каждого из истцов. Ввиду установления факта нарушений прав истцов как потребителей, суд определил ко взысканию компенсацию причиненного истцам морального вреда в размере по 5 тыс. рублей в пользу каждого. Кроме того, удовлетворены исковые требования о взыскании судебных расходов в размере 75,12 тыс. рублей.