Пермский застройщик доплатит почти полмиллиона за недоделки в квартире

Учитывая размер выплаченной ответчиком суммы в счет компенсации стоимости выявленных недостатков, суд взыскал с застройщика стоимость работ и материалов в размере 187,8 тыс. рублей в пользу каждого из истцов. Ввиду установления факта нарушений прав истцов как потребителей, суд определил ко взысканию компенсацию причиненного истцам морального вреда в размере по 5 тыс. рублей в пользу каждого. Кроме того, удовлетворены исковые требования о взыскании судебных расходов в размере 75,12 тыс. рублей.