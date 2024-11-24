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Posted 24 ноября, 07:19

Published 24 ноября, 07:19

Modified 24 ноября, 07:21

Updated 24 ноября, 07:21

Продавщицу из Закамска поймали на продаже алкоголя несовершеннолетнему

Продавщицу из Закамска поймали на продаже алкоголя несовершеннолетнему

24 ноября 2024, 07:19
Женщину уже судили год назад за продажу спиртных напитков подросткам.

Продавец из продуктового магазина на улице Липатова в Кировском районе попалась на повторной торговле спиртного несовершеннолетним, сообщили в Кировском районном суде. Год назад она уже получала наказание за административное нарушение, теперь ее действия квалифицировались как уголовное деяние.

В суде описывают подробности происшествия. Осенью 2024 года в магазин по ул. Липатова пришел 16-летний подросток — «тайный покупатель», участвовавший в акции по выявлению продажи алкоголя несовершеннолетним. Продавец выдаал молодому человеку алкогольный напиток, запрещенный к продаже лицам, не достигшим 18-лет. Документ, удостоверяющий личность и возраст покупателя, женщина не потребовала.

Свою вину в содеянном женщина полностью осознала и раскаялась. По словам обвиняемой, ей показалось, что «молодому человеку на вид было 19 лет, поэтому она и продала ему пиво».

В минувшею пятницу суд признал женщину виновной в неоднократной продаже несовершеннолетнему алкогольной продукции. Пермячке назначено наказание в виде двух месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.

#Общество#Суд#Продажа алкоголя детям#Незаконная продажа алкоголя
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