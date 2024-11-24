Продавщицу из Закамска поймали на продаже алкоголя несовершеннолетнему

Posted 24 ноября, 07:19
Published 24 ноября, 07:19
Modified 24 ноября, 07:21
Updated 24 ноября, 07:21
Продавец из продуктового магазина на улице Липатова в Кировском районе попалась на повторной торговле спиртного несовершеннолетним, сообщили в Кировском районном суде. Год назад она уже получала наказание за административное нарушение, теперь ее действия квалифицировались как уголовное деяние.
В суде описывают подробности происшествия. Осенью 2024 года в магазин по ул. Липатова пришел 16-летний подросток — «тайный покупатель», участвовавший в акции по выявлению продажи алкоголя несовершеннолетним. Продавец выдаал молодому человеку алкогольный напиток, запрещенный к продаже лицам, не достигшим 18-лет. Документ, удостоверяющий личность и возраст покупателя, женщина не потребовала.
Свою вину в содеянном женщина полностью осознала и раскаялась. По словам обвиняемой, ей показалось, что «молодому человеку на вид было 19 лет, поэтому она и продала ему пиво».
В минувшею пятницу суд признал женщину виновной в неоднократной продаже несовершеннолетнему алкогольной продукции. Пермячке назначено наказание в виде двух месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.