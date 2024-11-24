Продавщицу из Закамска поймали на продаже алкоголя несовершеннолетнему

Продавец из продуктового магазина на улице Липатова в Кировском районе попалась на повторной торговле спиртного несовершеннолетним, сообщили в Кировском районном суде. Год назад она уже получала наказание за административное нарушение, теперь ее действия квалифицировались как уголовное деяние.



В суде описывают подробности происшествия. Осенью 2024 года в магазин по ул. Липатова пришел 16-летний подросток — «тайный покупатель», участвовавший в акции по выявлению продажи алкоголя несовершеннолетним. Продавец выдаал молодому человеку алкогольный напиток, запрещенный к продаже лицам, не достигшим 18-лет. Документ, удостоверяющий личность и возраст покупателя, женщина не потребовала.