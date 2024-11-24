Самый теплый день ноября в Перми. Метеорологи рассказали о погодных рекордах

Posted 24 ноября, 07:50
Published 24 ноября, 07:50
Modified 24 ноября, 07:52
Updated 24 ноября, 07:52
24 ноября станет самым теплым с начала ноября в Пермском крае. Это происходит вследствие мощного выноса тропического воздуха из Турции и Средиземноморья по периферии усиливающегося антициклона над Казахстаном, рассказывает в своем канале профессор ПГНИУ Андрей Шихов.
Уже ночью наблюдалось потепление в аэропорту Большое Савино до +6°С, на метеостанции Пермь — до +3,2°С по срокам, в Коми-Пермяцком округе до +3…+4°С. Днем сохранится аномальное тепло, а в южной части края и в Перми еще и ожидается прояснение, так что погода будет напоминать скорее конец марта, чем конец ноября. Днем будет +1…+6°С, в Перми до +4°С. Среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 10°. Однако теплый воздух будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 15 м/с.
Что касается температурных рекордов, то в Перми рекорд маловероятен, но вполне возможен в Чердыни. А в соседних Кирове и Сыктывкаре рекорды уже состоялись, причем в Кирове вероятен еще и рекорд всей третьей декады.
Температура воздушной массы на изобарической поверхности 850 гПа над Уралом сегодня на уровне, типичном для конца лета или начала осени: +6…+7°С, что выше нормы конца ноября на 13-15°С. Однако из-за приземной инверсии в антициклоне и короткого светового дня прогрева почти не будет. У земли сопоставимые аномалии возможны только в районе Ивделя на севере Свердловской области, где добавится феновый эффект при перетекании теплого воздуха через Северный Урал.
Подобные выносы тепла в конце ноября — не такая уж и редкость. Похожая ситуация наблюдалась 27–28 ноября прошлого года, а до этого — 23 ноября 2017 года, когда температура воздушной массы вообще достигала +9°С (у земли тогда было до +6°С). Но не всегда такие выносы тепла сопровождаются рекордным повышением приземной температуры, в начале зимы ключевое значение имеет наличие снежного покрова и мощность приземной температурной инверсии.