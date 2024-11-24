Самый теплый день ноября в Перми. Метеорологи рассказали о погодных рекордах

Уже ночью наблюдалось потепление в аэропорту Большое Савино до +6°С, на метеостанции Пермь — до +3,2°С по срокам, в Коми-Пермяцком округе до +3…+4°С. Днем сохранится аномальное тепло, а в южной части края и в Перми еще и ожидается прояснение, так что погода будет напоминать скорее конец марта, чем конец ноября. Днем будет +1…+6°С, в Перми до +4°С. Среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 10°. Однако теплый воздух будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 15 м/с.