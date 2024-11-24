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Posted 24 ноября, 04:11

Published 24 ноября, 04:11

Modified 24 ноября, 04:14

Updated 24 ноября, 04:14

В Гремячинске мужчина и женщина заживо сгорели в своем доме

В Гремячинске мужчина и женщина заживо сгорели в своем доме

24 ноября 2024, 04:11
Фото: СУ СК России по Пермскому краю.
Следствие проверит обстоятельства гибели людей на пожаре.

В Гремячинске на пожаре погибла пара. Как сообщают с следкоме, сотрудники ведомства проводят проверку после обнаружения в сгоревшем доме тел мужчины 1955 года рождения и женщины 1960 года рождения.

Предварительно, в частном доме на улице Ленина в Гремячинске из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования начался пожар. Прибывшие пожарные во время тушения обнаружили тела двух погибших.

Следователь осмотрел место происшествия, назначил необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

#Происшествия#Пожар#Прокуратура
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