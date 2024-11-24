В Гремячинске мужчина и женщина заживо сгорели в своем доме

Posted 24 ноября, 04:11
Published 24 ноября, 04:11
Modified 24 ноября, 04:14
Updated 24 ноября, 04:14
В Гремячинске на пожаре погибла пара. Как сообщают с следкоме, сотрудники ведомства проводят проверку после обнаружения в сгоревшем доме тел мужчины 1955 года рождения и женщины 1960 года рождения.
Предварительно, в частном доме на улице Ленина в Гремячинске из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования начался пожар. Прибывшие пожарные во время тушения обнаружили тела двух погибших.
Следователь осмотрел место происшествия, назначил необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.