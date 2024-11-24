В Кунгуре владелец лодочной базы заплатит за берегозахват

Однако, суд взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 3 тыс. рублей, расходы по оплате юридических услуг и оплате государственной пошлины, поскольку в судебном заседании было установлено, что самовольно возведенный ответчиком забор нарушал права истца на доступ к водному объекту общего пользования в период с мая 2024 года по октябрь 2024 года.