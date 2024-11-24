В Кунгуре владелец лодочной базы заплатит за берегозахват

Posted 24 ноября, 05:31
Published 24 ноября, 05:31
Modified 24 ноября, 05:33
Updated 24 ноября, 05:33
Житель Кунгура обратился в суд с иском к своему соседу по частному землевладению Истец требовал снести забор, мешающий пройти к реке, а также выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей и 11 тыс. рублей судебных расходов.
Мужчина в своем иске указал, что с мая 2024 года ответчик, являющийся собственником двух земельных участков и получивший разрешение на размещение лодочной станции, огородил все забором и обнес колючей проволокой. Поэтому другие люди были лишены доступа к реке, а соответственно и береговой полосе.
Когда суд начал рассматривать иск, выяснилось, что ограждение мужчина снес добровольно еще до начала судебных заседаний. Это подтвердил и сам истец, в связи, с чем у суда отсутствовали основания для удовлетворения иска в указанной части.
Однако, суд взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 3 тыс. рублей, расходы по оплате юридических услуг и оплате государственной пошлины, поскольку в судебном заседании было установлено, что самовольно возведенный ответчиком забор нарушал права истца на доступ к водному объекту общего пользования в период с мая 2024 года по октябрь 2024 года.