properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября, 05:31

Published 24 ноября, 05:31

Modified 24 ноября, 05:33

Updated 24 ноября, 05:33

В Кунгуре владелец лодочной базы заплатит за берегозахват

В Кунгуре владелец лодочной базы заплатит за берегозахват

24 ноября 2024, 05:31
Фото: 1MI.
Мужчина всю весну, лето и осень не пускал соседей к реке.

Житель Кунгура обратился в суд с иском к своему соседу по частному землевладению Истец требовал снести забор, мешающий пройти к реке, а также выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей и 11 тыс. рублей судебных расходов.

Мужчина в своем иске указал, что с мая 2024 года ответчик, являющийся собственником двух земельных участков и получивший разрешение на размещение лодочной станции, огородил все забором и обнес колючей проволокой. Поэтому другие люди были лишены доступа к реке, а соответственно и береговой полосе.

Когда суд начал рассматривать иск, выяснилось, что ограждение мужчина снес добровольно еще до начала судебных заседаний. Это подтвердил и сам истец, в связи, с чем у суда отсутствовали основания для удовлетворения иска в указанной части.

Однако, суд взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 3 тыс. рублей, расходы по оплате юридических услуг и оплате государственной пошлины, поскольку в судебном заседании было установлено, что самовольно возведенный ответчиком забор нарушал права истца на доступ к водному объекту общего пользования в период с мая 2024 года по октябрь 2024 года.

#Происшествия#Общество#Суд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика