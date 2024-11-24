В Осе хотят ликвидировать приют для животных «Мамонтенок»

Posted 24 ноября, 13:02
Published 24 ноября, 13:02
Modified 24 ноября, 13:04
Updated 24 ноября, 13:04
Управление Минюста по Пермскому краю обратилось в суд с административным иском к АНО «Приют для безнадзорных животных „Мамонтенок“ о ликвидации и исключении сведений о нем из ЕГРЮЛ.
Из искового заявления следует, что решение о государственной регистрации АНО «Приют для безнадзорных животных „Мамонтенок“ принято в июле 2022 года. Тогда были внесены сведения о ликвидации приюта в ЕГРЮЛ. Но оказалось, что организация „Мамонтенок“ не выполняла обязательные требования закона „О некоммерческих организациях“: не предоставлялись отчеты за 2023 год, не исполнена обязанность по ежегодному размещению в интернете, в том числе на Информационном портале Минюста России, отчетов о своей деятельности за 2021 год.
О фактическом прекращении деятельности АНО «Приют для безнадзорных животных „Мамонтенок“ свидетельствует заявление директора некоммерческой организации Антона Воробьева, поступившее в адрес управления Минюста по Пермскому краю в ноябре 2023 года, с просьбой оказать содействие в ликвидации некоммерческой организации в судебном порядке в связи с отсутствием финансирования.
Организация является фактически недействующим юридическим лицом, что может привести к невозможности прохождения ею процедуры ликвидации в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
Согласно открытых данных «СПАРК-Интерфакс», некоммерческая организация была зарегистрирована в 2022 году. А ее директор Антон Воробьев от имени ИП в 2022 году заключил в разных районах Прикамья четыре госконтракта на общую сумму около 2 млн рублей на отлов диких животных. Ни один из них не был исполнен, а ИП — ликвидировано в 2023 году