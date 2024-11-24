В Осе хотят ликвидировать приют для животных «Мамонтенок»

Из искового заявления следует, что решение о государственной регистрации АНО «Приют для безнадзорных животных „Мамонтенок“ принято в июле 2022 года. Тогда были внесены сведения о ликвидации приюта в ЕГРЮЛ. Но оказалось, что организация „Мамонтенок“ не выполняла обязательные требования закона „О некоммерческих организациях“: не предоставлялись отчеты за 2023 год, не исполнена обязанность по ежегодному размещению в интернете, в том числе на Информационном портале Минюста России, отчетов о своей деятельности за 2021 год.