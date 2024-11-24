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Posted 24 ноября, 13:16

Published 24 ноября, 13:16

Modified 24 ноября, 13:18

Updated 24 ноября, 13:18

В Перми горит одноэтажное здание, где было кафе. Видео

В Перми горит одноэтажное здание, где было кафе. Видео

24 ноября 2024, 13:16
Фото: Подслушано, Крохаля.
В МЧС называют здание не эксплуатирующимся.

В соцсетях и группах ЧП в Telegram распространяется видео с горящим одноэтажным зданием на ул. Куйбышева, 169. Пользователи пишут, что «горит кафе». Судя по данным 2ГИС, в одноэтажном здании напротив Хладокомбината находится бар «Каспийский».

Как официально сообщили в МЧС по Пермскому краю, пожарно-спасательные подразделения главка осуществляют тушение не эксплуатированного здания на ул. Куйбышева в Перми.

Пострадавших нет. Информация оперативная, подлежит уточнению.

#Видео#Происшествия#Пожар#Пожар чп
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