В Перми горит одноэтажное здание, где было кафе. Видео

В соцсетях и группах ЧП в Telegram распространяется видео с горящим одноэтажным зданием на ул. Куйбышева, 169. Пользователи пишут, что «горит кафе». Судя по данным 2ГИС, в одноэтажном здании напротив Хладокомбината находится бар «Каспийский».