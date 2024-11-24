В Перми горит одноэтажное здание, где было кафе. Видео

Posted 24 ноября, 13:16
Published 24 ноября, 13:16
Modified 24 ноября, 13:18
Updated 24 ноября, 13:18
В соцсетях и группах ЧП в Telegram распространяется видео с горящим одноэтажным зданием на ул. Куйбышева, 169. Пользователи пишут, что «горит кафе». Судя по данным 2ГИС, в одноэтажном здании напротив Хладокомбината находится бар «Каспийский».
Как официально сообщили в МЧС по Пермскому краю, пожарно-спасательные подразделения главка осуществляют тушение не эксплуатированного здания на ул. Куйбышева в Перми.
Пострадавших нет. Информация оперативная, подлежит уточнению.