За отказ от работы выпускница пермского медуниверситета заплатит 100 тысяч рублей

Posted 24 ноября, 09:16
Published 24 ноября, 09:16
Modified 24 ноября, 10:16
Updated 24 ноября, 10:16
Мотовилихинский районный суд взыскал с выпускницы медицинского университета 105,6 тыс. рублей социальных выплат за отказ от работы в городской больнице в Перми, рассказали в инстанции.
Судя по материалам дела, в 2016 году между Министерством здравоохранения Пермского края и был заключен договор о целевом обучении в медицинском университете. В период обучения Министерство оказало ответчику меры социальной поддержки в виде денежных выплат в размере 105,6 тыс. рублей. Ответчик брала на себя по договору обязательства отработать не менее трех лет в городской больнице либо продолжить обучение в целевой ординатуре университета по специальности, востребованной в учреждении.
Но после окончания вуза планы у молодого медика поменялись. В нарушение условий договора о целевом обучении, она отказалась от трудоустройства в учреждении, поступлении в целевую ординатуру. Также выпускница вуза проигнорировала требование о добровольном возмещении выплаченных ей в период обучения денег.
После чего министерство вышло в суд за возмещением расходов, связанных с заключением контракта на целевое обучение в сумме 105,6 тыс. рублей, а так же штрафа в двойном размере — в сумме 211,2 тыс. рублей.
В судебном заседании было установлено, что ответчик, заключая договор целевого обучения, согласилась с его условиями и знала о необходимости заключения трудового договора с медицинским учреждением в течение месяца после получения документа об образовании, однако, не исполнила свои обязательства. Однако суд не усмотрел правовых оснований для взыскания с ответчика штрафа в двукратном размере, поскольку положения Трудового кодекса РФ и Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» право заказчика на взыскание штрафных санкций с гражданина в случае невыполнения последним обязанностей по трудоустройству, не предусматривают.