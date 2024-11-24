За отказ от работы выпускница пермского медуниверситета заплатит 100 тысяч рублей

В судебном заседании было установлено, что ответчик, заключая договор целевого обучения, согласилась с его условиями и знала о необходимости заключения трудового договора с медицинским учреждением в течение месяца после получения документа об образовании, однако, не исполнила свои обязательства. Однако суд не усмотрел правовых оснований для взыскания с ответчика штрафа в двукратном размере, поскольку положения Трудового кодекса РФ и Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» право заказчика на взыскание штрафных санкций с гражданина в случае невыполнения последним обязанностей по трудоустройству, не предусматривают.