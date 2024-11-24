properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября, 09:16

Published 24 ноября, 09:16

Modified 24 ноября, 10:16

Updated 24 ноября, 10:16

За отказ от работы выпускница пермского медуниверситета заплатит 100 тысяч рублей

За отказ от работы выпускница пермского медуниверситета заплатит 100 тысяч рублей

24 ноября 2024, 09:16
Фото: 1MI.
Выпускница медуниверситета отказалась отработать три года в больнице, направившей ее на обучение в вуз.

Мотовилихинский районный суд взыскал с выпускницы медицинского университета 105,6 тыс. рублей социальных выплат за отказ от работы в городской больнице в Перми, рассказали в инстанции.

Судя по материалам дела, в 2016 году между Министерством здравоохранения Пермского края и был заключен договор о целевом обучении в медицинском университете. В период обучения Министерство оказало ответчику меры социальной поддержки в виде денежных выплат в размере 105,6 тыс. рублей. Ответчик брала на себя по договору обязательства отработать не менее трех лет в городской больнице либо продолжить обучение в целевой ординатуре университета по специальности, востребованной в учреждении.

Но после окончания вуза планы у молодого медика поменялись. В нарушение условий договора о целевом обучении, она отказалась от трудоустройства в учреждении, поступлении в целевую ординатуру. Также выпускница вуза проигнорировала требование о добровольном возмещении выплаченных ей в период обучения денег.

После чего министерство вышло в суд за возмещением расходов, связанных с заключением контракта на целевое обучение в сумме 105,6 тыс. рублей, а так же штрафа в двойном размере — в сумме 211,2 тыс. рублей.

В судебном заседании было установлено, что ответчик, заключая договор целевого обучения, согласилась с его условиями и знала о необходимости заключения трудового договора с медицинским учреждением в течение месяца после получения документа об образовании, однако, не исполнила свои обязательства. Однако суд не усмотрел правовых оснований для взыскания с ответчика штрафа в двукратном размере, поскольку положения Трудового кодекса РФ и Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» право заказчика на взыскание штрафных санкций с гражданина в случае невыполнения последним обязанностей по трудоустройству, не предусматривают.

#Общество#Образование#Высшее образование#Медицинское учреждение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика