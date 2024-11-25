Бренд международного чемпионата роботов регистрируют в Перми

Posted 25 ноября, 03:10
Published 25 ноября, 03:10
Modified 25 ноября, 03:12
Updated 25 ноября, 03:12
Топ-менеджер компании Promobot Алексей Южаков регистрирует бренд международного чемпионата «Битва роботов». Заявка подана 18 ноября, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса znakoved.ru.
Товарный знак будут использовать для наименования электроники, программного обеспечения и для услуг в сфере телекоммуникаций, обучения и профподготовки.
«Битва роботов» — международный чемпионат по робототехнике, который проводят в Перми компании Promobot и ООО «Дабл Ю Экспо».