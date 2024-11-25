properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 03:10

Published 25 ноября, 03:10

Modified 25 ноября, 03:12

Updated 25 ноября, 03:12

Бренд международного чемпионата роботов регистрируют в Перми

Бренд международного чемпионата роботов регистрируют в Перми

25 ноября 2024, 03:10
Фото: Изображение Midjourney.
Заявка подана 18 ноября.

Топ-менеджер компании Promobot Алексей Южаков регистрирует бренд международного чемпионата «Битва роботов». Заявка подана 18 ноября, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса znakoved.ru.

Товарный знак будут использовать для наименования электроники, программного обеспечения и для услуг в сфере телекоммуникаций, обучения и профподготовки.

«Битва роботов» — международный чемпионат по робототехнике, который проводят в Перми компании Promobot и ООО «Дабл Ю Экспо».

Читайте также:
Арестован третий подозреваемый в организации подпольного казино в ЧернушкеВ Перми под многоквартирным домом обнаружили тело истощенного мужчиныСуд до конца декабря оставил в СИЗО генерал-майора — фигуранта дела «Телты»
#Пермь#Робот#Робототехника
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика