Бывшему ректору педуниверситета суд вынес приговор и освободил от наказания

Осужденные заключали фиктивные договоры с организацией Анжелики Отрадновой. Работы выполняли либо сотрудники провайдер-центра, либо они вообще не были выполнены. Всего по этой схеме якобы было присвоено более 25,9 млн руб. В ходе расследования и рассмотрения дела подсудимые не признавали своей вины.