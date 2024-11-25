Бывшему ректору педуниверситета суд вынес приговор и освободил от наказания

Posted 25 ноября, 07:56
Published 25 ноября, 07:56
Modified 25 ноября, 07:58
Updated 25 ноября, 07:58
Свердловский районный суд Перми вынес приговор экс-ректору Пермского педуниверситета Андрею Колесникову и его подельникам, сообщает Ura.ru. Колесникова приговорили к 250 часам обязательных работ, но освободили его от наказания ввиду истечения срока годности преступления.
Также суд приговорил к шести годам лишения свободы со штрафом в размере 800 тыс. рублей заведующего кафедрой иностранных языков Константина Безукладникова. Предприниматель Анжелика Отраднова получила четыре года условного срока и штраф 500 тыс. рублей. Оба должны теперь выплатить в пользу ПГГПУ 20 820 250 и 1 250 000 рублей соответственно.
Члены преступной группы обвинялись в присвоении средств вуза в особо крупном размере. По версии следствия, с 2015 по 2019 год злоумышленники похищали деньги педуниверситета через провайдер-центр, занимавшийся образовательными услугами специалистов в рамках программ международного бакалавриата.
Осужденные заключали фиктивные договоры с организацией Анжелики Отрадновой. Работы выполняли либо сотрудники провайдер-центра, либо они вообще не были выполнены. Всего по этой схеме якобы было присвоено более 25,9 млн руб. В ходе расследования и рассмотрения дела подсудимые не признавали своей вины.