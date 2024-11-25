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Posted 25 ноября, 04:41

Published 25 ноября, 04:41

Modified 25 ноября, 04:43

Updated 25 ноября, 04:43

Госавтоинспекция Пермского края предупреждает о гололеде

ГАИ предупреждает пермяков о гололеде

25 ноября 2024, 04:41
Фото: 1MI.

Госавтоинспекция Пермского края предупреждает о гололеде

Водителей и пешеходом призывают к бдительности на дорогах.

Госавтоинспекция Пермского края предупреждает жителей региона о гололеде. Ведомство советует водителям и пешеходам соблюдать правила дорожного движения.

«Из-за высокой вероятности образования гололеда рекомендуем, по возможности, воздержаться от управления транспортным средством, а также от выездов за пределы населенных пунктов», — пишет краевая ГАИ в соцсети.

В условиях неблагоприятных погодных условий автомобилистам следует держать необходимое расстояние между машинами. В случае аварии звонить по номерам 02 и 112 или обратиться к сотрудникам ДПС.

Ранее об неблагоприятных метеорологических условиях 25 ноября напоминало пермякам МЧС.

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#Пермь#Пермский край#Погода#Гололед#Дорожное движение#Автомобилисты
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