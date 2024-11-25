ГАИ предупреждает пермяков о гололеде

Posted 25 ноября, 04:41
Published 25 ноября, 04:41
Modified 25 ноября, 04:43
Updated 25 ноября, 04:43
Госавтоинспекция Пермского края предупреждает жителей региона о гололеде. Ведомство советует водителям и пешеходам соблюдать правила дорожного движения.
«Из-за высокой вероятности образования гололеда рекомендуем, по возможности, воздержаться от управления транспортным средством, а также от выездов за пределы населенных пунктов», — пишет краевая ГАИ в соцсети.
В условиях неблагоприятных погодных условий автомобилистам следует держать необходимое расстояние между машинами. В случае аварии звонить по номерам 02 и 112 или обратиться к сотрудникам ДПС.
Ранее об неблагоприятных метеорологических условиях 25 ноября напоминало пермякам МЧС.