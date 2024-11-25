Из-за аварии на сетях «Т-Плюс» в Перми под землю чуть не провалились два автомобиля

По словам пермяка причиной провала стали некачественно проведенные работы по ремонту подземной теплотрассы примерно полтора года тому назад. Житель Перми отмечает, что рабочие тогда «не поменяли трубы, завалили участок чем попало и не заасфальтировали». Сегодня в окрестных домах отключили горячую и холодную. Проводятся земляные работы.