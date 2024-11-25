Из-за аварии на сетях «Т-Плюс» в Перми под землю чуть не провалились два автомобиля

Posted 25 ноября, 12:44
Published 25 ноября, 12:44
Modified 25 ноября, 13:24
Updated 25 ноября, 13:24
Сегодня, 25 ноября в 2:55, на стоянке напротив дома №52, а, по ул. Лодыгина чуть не провалились под землю две машины. Сработала сигнализация, водители успели выскочить из дома и отъехать на безопасное место, сообщает читатель Properm.ru.
По словам пермяка причиной провала стали некачественно проведенные работы по ремонту подземной теплотрассы примерно полтора года тому назад. Житель Перми отмечает, что рабочие тогда «не поменяли трубы, завалили участок чем попало и не заасфальтировали». Сегодня в окрестных домах отключили горячую и холодную. Проводятся земляные работы.
Корреспондент Properm.ru направил запрос в мэрию города. В администрации Свердловского района заявили, что по ул. Лодыгина сломалась плита перекрытия теплового канала на сети ПАО «Т Плюс». Из-за этого был поврежден трубопровод, что привело к ЧП. Специалисты провели отключение, сейчас ведутся ремонтные работы.
В пресс-службе ПАО «Т Плюс» изданию сообщили, что причиной инцидента стало обрушение плиты теплового канала на сети ввиду парковки автомобилей в месте расположения коммуникаций. В результате был поврежден трубопровод от центрального теплового пункта. Под отключение попал ряд зданий по ул. Лодыгина. В настоящий момент подача отопления в дома восстановлена. Холодное и горячее водоснабжение планируется восстановить в течение сегодняшнего дня.