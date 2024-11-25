К сервису электронных заказных писем «Почты России» подключилось более 1000 компаний

Нечаев подчеркнул, что цифровые письма безопасны и надежно верифицированы, чего не могут гарантировать мессенджеры или электронная почта. По его словам, они лучше подходят для неформальной переписки, но не годятся в тех случаях, когда требуются юридическая значимость, подтверждение подлинности или длительное хранение документа. Он добавил, что в мессенджерах сообщение можно удалить, адресата тяжело идентифицировать, а электронная почта подвержена мошенничеству с поддельными или схожими адресами электронной почты. Для решения данной проблемы и были созданы цифровые и гибридные письма.