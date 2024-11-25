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Posted 25 ноября, 14:29

Published 25 ноября, 14:29

Modified 25 ноября, 14:29

Updated 25 ноября, 14:29

К сервису электронных заказных писем «Почты России» подключилось более 1000 компаний

К сервису электронных заказных писем «Почты России» подключилось более 1000 компаний

25 ноября 2024, 14:29
Фото: Пресс-служба Почта России.
Более 50% писем в 2024 году будут цифровыми. Об этом в беседе с РБК рассказал директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев.

Он отметил, что доля цифровых и гибридных писем, в том числе и оплаченных электронными марками, составит 48,5 — 50,5% в общем объеме. Интерес к подобному формату отмечен не только у государственных структур и юридических лиц, но и у физических лиц. Об этом пишет портал newizv.ru.

Нечаев отметил, что в 2024 году к сервису электронных заказных писем подключились более тысячи компаний, а общее число подобной корреспонденции вырастет на 50 — 60 миллионов.

Представитель «Почты России» отметил, что электронная почтовая система позволяет отправлять в электронном формате письма, содержащие ту же информацию и так же верифицированные, как бумажные. Система фиксирует, кто отправил письмо, кто является его адресатом, и подтверждает факт вручения.

Нечаев подчеркнул, что цифровые письма безопасны и надежно верифицированы, чего не могут гарантировать мессенджеры или электронная почта. По его словам, они лучше подходят для неформальной переписки, но не годятся в тех случаях, когда требуются юридическая значимость, подтверждение подлинности или длительное хранение документа. Он добавил, что в мессенджерах сообщение можно удалить, адресата тяжело идентифицировать, а электронная почта подвержена мошенничеству с поддельными или схожими адресами электронной почты. Для решения данной проблемы и были созданы цифровые и гибридные письма.

Нечаев подчеркнул, что цифровые письма доставляются даже в том случае, если получатель не подключен к системе. Это удобно для государственных служб, которым тяжело отслеживать переход адресатов на электронный формат.

Директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» считает, что в будущем 95% писем будет отправляться в цифровом формате. Тем не менее физические письма всё ещё будут необходимы, например в тех случаях, когда нужно отправить документы с живой печатью или уникальные объекты.

Ранее генеральный директор «Почты России» Михаил Волков рассказал РБК о приоритетах работы компании. Запуск новых продуктов и доработка уже существующих ориентируется на запросы пользователей. Волков добавил, что команда «Почты России» регулярно собирает и анализирует обратную связь. В компании уверены, что успеха добивается тот бизнес, который слушает и слышит своего клиента. по его словам, успех измеряется тем, насколько клиенты довольны качеством услуг.

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