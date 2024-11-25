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Posted 25 ноября, 06:46

Published 25 ноября, 06:46

Modified 25 ноября, 06:48

Updated 25 ноября, 06:48

В Кунгуре коммерческое предприятие нарушало трудовые права инвалида III группы

Кунгурское предприятие нарушало трудовые права инвалида

25 ноября 2024, 06:46
Фото: Изображение Midjourney.

В Кунгуре коммерческое предприятие нарушало трудовые права инвалида III группы

Сюжет
Кунгур
Прокуратура добилась восстановления прав пермяка.

В Кунгуре коммерческое предприятие нарушало права инвалида III группы. По информации журналиста Propem.ru, речь идет о компании ТСЖ «Возрождение».

Организация возложила на мужчину обязанности временно отсутствующего работника, которые он был не в состоянии выполнять ввиду ограниченных возможностей здоровья, сообщили в краевой прокуратуре. За отказ от дополнительной работы в отношении работника был составлен акт о привлечении его к ответственности.

По данным сервиса Rusprofile, руководителем предприятия является Ольга Вшивкова. Основной вид деятельности организации — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Также компания занимается арендой и управлением недвижимостью, а также строительством.

По итогам проверки надзорного органа, работодателю внесено представление. Юрлицо привлекли к административной ответственности по ч. 1, 4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Права пермяка сейчас восстановлены.

По данным из открытых источников, третью группу ставят гражданам, нетрудоспособным по своей профессии, однако способным работать по другой. Иной вид деятельности должен предполагать более легкие условия труда. В случае, если человек остается работать по прежней профессии, условия труда должны быть существенно легче.

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#Пермь#Прокуратура#Кунгур#Проверка#Инвалид#Административная ответственность#Юридическое лицо#Нарушение трудовых прав
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