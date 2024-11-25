Кунгурское предприятие нарушало трудовые права инвалида

Организация возложила на мужчину обязанности временно отсутствующего работника, которые он был не в состоянии выполнять ввиду ограниченных возможностей здоровья, сообщили в краевой прокуратуре. За отказ от дополнительной работы в отношении работника был составлен акт о привлечении его к ответственности.