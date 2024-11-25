«Многомиллионный позор!» Общественники Перми шокированы состоянием нового приюта

Оба помещения будут отапливаться печами на твердом топливе или электричеством. Растапливать и топить печи будут киперы — рабочие по уходу за животными. Они же будут убирать вольеры, в том числе от снега, они же будут кормить животных и носить воду в вольеры (на приличное расстояние). Киперам придется отколачивать задвижки у вольеров ото льда. Убирать снег с крыши вольеров не будут. Директор считает, что крыши выдержат. На уборку снега на территории и вокруг будет заключен контракт, но общественники не верят, что уборка будет вестись своевременно и качественно.