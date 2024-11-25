«Многомиллионный позор!» Общественники Перми шокированы состоянием нового приюта

Posted 25 ноября, 19:00
Published 25 ноября, 19:00
Modified 25 ноября, 19:00
Updated 25 ноября, 19:00
«Наконец, общественникам и депутатам предоставили возможность посмотреть новую площадку и новый строящийся приют. Большинство участников выездного заседания увиденное просто шокировало! С учетом зимы всё было гораздо печальнее, чем все предполагали!» — не может сдержать эмоций, рассказывая журналисту Properm.ru об увиденном в приюте, общественный инспектор и зоозащитник Елена Олькова.
Члены рабочей группы, представляющие общественные зоозащитные организации, уверены, что перевозить животных в новый приют нельзя. Более того, они считают, что акты приемки работ были подписаны без фактического их принятия.
На встрече директор приюта Евгений Ведерников показывал вольеры и территорию. Снегом было заметено всё. Объект находится на окраине города, общественный транспорт ходит сюда редко, и первая претензия зоозащитников была в том, что волонтерам сюда ездить очень сложно. Когда зима окончательно всё заметет, будет просто не пройти, и лопатой снег не расчистить: нет столько сил и людей, говорит Олькова.
По словам Евгения Ведерникова, на территории планируется использовать два помещения: ветеринарный блок и помещение для сотрудников приюта. При этом для волонтеров помещения или раздевалки — нет.
Оба помещения будут отапливаться печами на твердом топливе или электричеством. Растапливать и топить печи будут киперы — рабочие по уходу за животными. Они же будут убирать вольеры, в том числе от снега, они же будут кормить животных и носить воду в вольеры (на приличное расстояние). Киперам придется отколачивать задвижки у вольеров ото льда. Убирать снег с крыши вольеров не будут. Директор считает, что крыши выдержат. На уборку снега на территории и вокруг будет заключен контракт, но общественники не верят, что уборка будет вестись своевременно и качественно.
Еще одна серьезная претензия общественников заключается в том, что теплых помещений для животных фактически нет, есть только три бокса в ветеринарном блоке. Тогда как в действующем приюте на ул. Соликамской более 40 мест в тепле — для старых, больных, травмированных животных.
«Лечить животных здесь не будут, всех больных под мохнаты лапоньки повезут на Верхне-Муллинскую, 106а. Видимо, постоянно на Верхнемостовой будет стоять машина с мигалкой и водителем? — удивляется Елена Олькова. — Такого никогда не было. В хорошие-то времена только сердобольные волонтеры везли и везут собак за свой счет в клиники Перми. А Верхнемостовая далеко, и очень проблематично там будет с волонтерами».
В уличных вольерах чистой зоны планируется содержать по две-три собаки. Собак с отлова возить в этот приют не будут, будут отправлять на Верхне-Муллинскую. Напомним, там возможно содержание всего 350 собак.
Зимой животных будут поить растопленным снегом и водой. При этом в муниципальном приюте собак кормят сухим кормом, то есть питьевая вода обязательна. Но пригодна ли вода из скважины, определили визуально, исследований не было.
До уличных вольеров члены рабочей группы шли по снежному полю. Вся территория вокруг вольеров была под снегом, слегка прикрывшим незастывшую грязь, булыжники и ямы. Территория, по словам Елены Ольковой, не выровнена, «у некоторых рядов вольеров вообще непонятно, как будут ходить работники — сильный уклон и ямы».
Возле вольеров карантина не убрана опалубка, торчат саморезы, из-под желобов вываливается щебень. В вольерах есть щели достаточные для того, чтобы животные смогли сбежать, а при побеге есть риск травмироваться о кромку профлиста. Ворота в карантин не закрываются, похоже, завалены землей.
«Особый „восторг“ все получили при обходе уличных вольеров чистой зоны! — рассказала Елена Олькова. — Ни одну задвижку в вольерах мы не смогли открыть руками. Господин Ведерников с готовностью вырыл из снега кирпич и продемонстрировал нам способ открытия вольеров, безжалостно ударив кирпичом по задвижке. Дальше дело пошло быстрее. В вольеры, где были различные недостатки, мы попадали, используя кирпичи. Кто-то пытался открыть вольер ногой, но ничего не получилось!»
Вывод один — задвижки надо менять. На возражения о том, что в теплой части вольеров будет холодно, директор пояснил, что будет плюсовая температура, потому что «собаки надышат».
«С такими заключениями об „утеплении“ вольеров соломы или сена собакам не видать, — рассуждает Елена Олькова. — Уже сегодня их содержат в будках без подстилок, несмотря на то что холодно. А ведь в новом приюте ни в одном вольере чистой зоны нет будок! А если вдруг собака не сможет зайти в утепленную часть вольера, где хотя бы не будет ветра, в открытой части вольера ей будет негде укрыться от холода».
Кроме того, территория приюта, по словам экспертов, недостаточно освещена. Между блоками вольеров придется ходить с фонарями или телефонными фонариками.
«У многих присутствующих не было приличных слов, чтобы выразить мнение об увиденном! Многомиллионный позор! Переезд собак в такие условия — которые не отвечают требованиям действующего законодательства, — невозможен!» — уверена Елена Олькова.
Но, по данным администрации Перми, новый приют вполне устроил управление по экологии администрации Перми и Государственную ветеринарную инспекцию Пермского края.
Зоозащитники пообещали приложить максимум усилий, чтобы не допустить перевоз животных на Верхнемостовую зимой. По мнению общественников, нужно как минимум отсрочить переезд до теплых дней весны. Неравнодушные пермяки пишут об этом обращения в прокуратуру и Следственный комитет РФ.
Территория (около 1,7 га) была передана в 2023 году из федеральной собственности администрации Перми. Аварийные здания были снесены, одно помещение было оставлено и в дальнейшем будет использовано для нужд приюта. Данная территория, по словам Ведерникова, позволяет разместить более 1 тыс. животных.
Как следует из официальной информации, «общественниками были высказаны замечания и предложения по обустройству входных дверей в вольеры, дополнительному освещению, обустройству карантинной зоны». Евгений Ведерников отметил, что все предложения будут учтены, а мелкие недочеты устранены.
Приют должны были сдать в 2023 году, контракт выполняло ООО «ВИАЛ-групп», но подрядчик сорвал сроки. При этом изначально планировалось (было предусмотрено в бюджете) практически 87 млн рублей (из них только 877 тыс. из городского бюджета, а остальное — деньги края), в итоге подряд на строительство приюта компания получила за 39,8 млн рублей.
Для создания новой площадки муниципального приюта для животных ведется приспособление имущественного комплекса по адресу ул. Верхнемостовая, 38. Заключено несколько муниципальных контрактов, работы не окончены. Планируемый срок окончания работ — конец 2024 года. Контракты заключались по результатам конкурсных процедур с ООО «ПСК „Билдинг“, ИП Мовсесян А.З., ООО „ВИАЛ групп“.
Смонтированы 162 вольера для содержания животных и 25 вольеров в карантинной зоне. Новые вольеры имеют теплую и холодную зоны общей площадью 10 кв. м. Площадь теплой зоны составляет 2 кв. м. При необходимости в зимний период дополнительно будет использоваться солома для подстилки собак.
Центральное водоснабжение отсутствует, создана автономная система водоснабжения на собственной скважине. Лечение собак предусмотрено — выполнен ремонт ветеринарного пункта, где будет проводиться осмотр и лечение животных. Специалисты ветеринарной службы переедут с территории старого приюта на ул. Соликамской, 271.
Работы по выравниванию территории проведены, дорожки и подходы к вольерам подсыпаны гравийной крошкой. Уборка вольеров от снега, а также подходов к ним, будет проводиться ежедневно работниками приюта.
Для волонтеров будет перевезен вагон-бытовка с территории старого приюта на ул. Соликамской, 271.