На пожаре в Перми 24 ноября погибла женщина

Posted 25 ноября, 05:38
Published 25 ноября, 05:38
Modified 25 ноября, 05:43
Updated 25 ноября, 05:43
Вчера, 24 ноября, на пожаре в Мотовилихинском районе Перми погибла женщина. Информация об этом появилась в телеграм-канале краевого МЧС.
Пожарные узнали о возгорании в 14:57. На место происшествия прибыли 24 спасателя и пять единиц техники. Выяснилось, что горит двухквартирный жилой дом.
Травмированных нет. Площадь пожара составила 72 кв. м. Локализовано горение было в 15:19, ликвидировано — в 15:31. Последствия инцидента ликвидировали в 16:46
Проводится проверка. Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.