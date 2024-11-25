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Posted 25 ноября, 05:38

Published 25 ноября, 05:38

Modified 25 ноября, 05:43

Updated 25 ноября, 05:43

В Мотовилихинском районе Перми 24 ноября в жилом доме погибла женщина

На пожаре в Перми 24 ноября погибла женщина

25 ноября 2024, 05:38
Фото: МЧС Прикамья.

В Мотовилихинском районе Перми 24 ноября в жилом доме погибла женщина

Больше никто не пострадал.

Вчера, 24 ноября, на пожаре в Мотовилихинском районе Перми погибла женщина. Информация об этом появилась в телеграм-канале краевого МЧС.

Пожарные узнали о возгорании в 14:57. На место происшествия прибыли 24 спасателя и пять единиц техники. Выяснилось, что горит двухквартирный жилой дом.

Травмированных нет. Площадь пожара составила 72 кв. м. Локализовано горение было в 15:19, ликвидировано — в 15:31. Последствия инцидента ликвидировали в 16:46

Проводится проверка. Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.

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