На родине российского паровоза в Прикамье строят гостиницу в стиле XIX века

Posted 25 ноября, 10:21
Published 25 ноября, 10:21
Modified 25 ноября, 10:23
Updated 25 ноября, 10:23
В поселке Пожва, который считается родиной российского паровоза, строят гостиницу в стиле XIX века. Строительство хотят завершить будущей весной, сообщает ИА «Текст».
Отель возводят в единой архитектурной стилистике со зданием соседней церкви и всем историческим комплексом. Также планируется построить глэмпинг и обустроить пляж. Также посетителям будут предлагаться атмосферные фотосессии в стиле XIX века.
Пожва входит в состав Юсьвинского района Коми-Пермяцкого округа. Поселок считается родиной российского паровоза, так как именно там создали первый в империи ширококолейный паровоз «Пермяк».