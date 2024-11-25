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Posted 25 ноября, 10:21

Published 25 ноября, 10:21

Modified 25 ноября, 10:23

Updated 25 ноября, 10:23

На родине российского паровоза в Прикамье строят гостиницу в стиле XIX века

На родине российского паровоза в Прикамье строят гостиницу в стиле XIX века

25 ноября 2024, 10:21
Фото: POZHVA Гостиница и СПА / Vk.
Сюжет
Туризм
Стройку хотят закончить весной 2025 года.

В поселке Пожва, который считается родиной российского паровоза, строят гостиницу в стиле XIX века. Строительство хотят завершить будущей весной, сообщает ИА «Текст».

Отель возводят в единой архитектурной стилистике со зданием соседней церкви и всем историческим комплексом. Также планируется построить глэмпинг и обустроить пляж. Также посетителям будут предлагаться атмосферные фотосессии в стиле XIX века.

Пожва входит в состав Юсьвинского района Коми-Пермяцкого округа. Поселок считается родиной российского паровоза, так как именно там создали первый в империи ширококолейный паровоз «Пермяк».

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#Туризм#Коми-округ#Гостиница
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