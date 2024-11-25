На шоссе Космонавтов в Перми произошло массовое ДТП

Со стороны города Перми в направлении аэропорта двигался автомобиль МАЗ, водитель которого, по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди Renault Duster и столкнулся с ним. После удара большегруз наехал на столб линии освещения и ограждение и его выбросило на полосу встречного движения. Здесь грузовик столкнулся с Volkswagen и «Ладой Вестой».