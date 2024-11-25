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Posted 25 ноября, 16:41

Published 25 ноября, 16:41

Modified 25 ноября, 16:43

Updated 25 ноября, 16:43

В ДТП с участием 4 автомобилей в Перми пострадало 2 человека

На шоссе Космонавтов в Перми произошло массовое ДТП

25 ноября 2024, 16:41
Фото: Телеграм-канал ЧП Пермь.

В ДТП с участием 4 автомобилей в Перми пострадало 2 человека

В результате пострадали два человека. Движение транспорта затруднено.

В ДТП с участием четырёх автомобилей в Перми пострадали два человека. Подробностисообщают в краевой Госавтоинспекции.

Со стороны города Перми в направлении аэропорта двигался автомобиль МАЗ, водитель которого, по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди Renault Duster и столкнулся с ним. После удара большегруз наехал на столб линии освещения и ограждение и его выбросило на полосу встречного движения. Здесь грузовик столкнулся с Volkswagen и «Ладой Вестой».

В результате ДТП женщине-водителю Volkswagen оказана разовая помощь. Женщина, управлявшая «Вестой», с травмами доставлена в медицинское учреждение.

В настоящее время сохраняется затруднение в движении транспортных средств на участке дороги.

В выходные пермские Telegram-каналы сообщали о крупном ДТП на 93 километре трассы Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь». Очевидцы писали, что пострадали три машины и погибли люди.

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#Происшествия#Пермь
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