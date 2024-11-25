Одиннадцатилетнюю девочку из Перми ударило током при выходе из подъезда

Весенним утром одиннадцатилетняя жительница дома по ул. Мензелинской решила покататься на роликовых коньках. Выходя из подъезда на роликах и держась одной рукой за металлическую входную дверь, а другой — за железный опорный столб козырька подъезда, ребёнок почувствовал резкую боль в руке. Девочка с трудом отняла руку от опоры, позвонила маме. В детской больнице пострадавшей поставили диагноз «электротравма» и отправили на стационарное лечение.