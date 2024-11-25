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Posted 25 ноября, 09:34

Published 25 ноября, 09:34

Modified 25 ноября, 09:35

Updated 25 ноября, 09:35

Семья травмированной девочки из Перми отсудила у УК 50 тыс. рублей

Одиннадцатилетнюю девочку из Перми ударило током при выходе из подъезда

25 ноября 2024, 09:34
Фото: ВКонтакте/Кировский районный суд города Перми.

Семья травмированной девочки из Перми отсудила у УК 50 тыс. рублей

Сюжет
Коммунальный рай
Семья пострадавшей в суде добилась компенсации от управляющей компании.

Семья из Перми отсудила компенсацию от УК за травму дочери на крыльце собственного дома. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда Перми.

Весенним утром одиннадцатилетняя жительница дома по ул. Мензелинской решила покататься на роликовых коньках. Выходя из подъезда на роликах и держась одной рукой за металлическую входную дверь, а другой — за железный опорный столб козырька подъезда, ребёнок почувствовал резкую боль в руке. Девочка с трудом отняла руку от опоры, позвонила маме. В детской больнице пострадавшей поставили диагноз «электротравма» и отправили на стационарное лечение.

При осмотре места события, представителями ресурсоснабжающей организации и управляющей компании установлено, что, несмотря на нерабочее состояние осветительных приборов на внешней стене дома, в подсоединенном к ним кабеле имеется электрическое напряжение.

По результатам осмотра представитель энергокомпании не исключил, что в день происшествия могла произойти утечка напряжения по стене дома от контактного соединения лампы наружного освещения до несущей металлической опоры подъездного козырька. Возможная причина утечки — ненадлежащая на тот момент изоляция контактных соединений.

В связи с произошедшим, мама пострадавшей направила заявление о выплате компенсации морального вреда в управляющую домом компанию. В выплате компания отказала. Женщина обратилась в суд.

Судом установлено, что за ненадлежащее состояние внутридомовых сетей, к которым относится и освещение подъездов, несет ответственность управляющая компания. Проанализировав представленные доказательства в совокупности, суд пришел к выводу о доказанности факта причинения травмы несовершеннолетней девочке в результате ненадлежащего исполнения ответчиком обязанности по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

Суд обязал управляющую компанию выплатить в пользу пострадавшей девочки 50 тыс. рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 25 тыс. рублей за неисполнение досудебной претензии истца о возмещении причиненного вреда. Решение в законную силу не вступило.

Пермячка отсудила у муниципального учреждения «Содержание объектов благоустройства» 300 тыс. рублей за падение на пешеходной дорожке остановочного комплекса «Леонова», рассказали в октябре в Индустриальном суде.

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