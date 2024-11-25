Организаторы XV премии InterComm огласили список победителей и призеров

Posted 25 ноября, 13:09
Published 25 ноября, 13:09
Modified 25 ноября, 13:09
Updated 25 ноября, 13:09
Церемония награждения состоялась в Москве 21 ноября.
InterComm — крупнейшая отраслевая премия в области развития корпоративной культуры и бренда работодателя. Жюри премии оценивает как личные, так и командные достижения специалистов в области внутрикорпоративных коммуникаций. Об этом пишут РИА Новости.
Гран-при премии была удостоена компания «Северсталь» за «Программу благополучия #ДляСвоих: с заботой о каждом». В номинации «Классика коммуникаций» победил проект «Открытый микрофон» от Т2 (ООО «Т2 Мобайл»). Лучшим «Новым медиа» признали «121 со Стасом — самый открытый диалог с лидерами Т-Банка». В номинации «Спецпроекты» отличилась Белоярская АЭС — «АЭС для пацанчиков». В номинации «Сообщество» — Сбер и его «Анонимно.Сбер». В номинации «Работа без опасности» — Иркутская нефтяная компания с проектом «ДАО безопасности». Награду в номинации «Точка роста» получил образовательный онлайн-марафон «Цифровая энергия» от ПАО «Газпром нефть». «Работой мечты» признан «Норникель» с проектом «Цифровой инвестор». Лучшей компанией в номинации «Люди и технологии» стал «МегаФон» и его проект «Трансформация коммуникаций через нейросеть». Команда года — СИБУР (функция «Внутренние коммуникации и корпоративная культура»). В номинации «Семейные ценности» победу забрал проект ПАО «Ростелеком» Комплексная программа «Семья на связи».
Лариса Рудакова, глава оргкомитета премии InterComm и главный редактор InterComm Media, отметила, что проекты, участвующие в премии, представляют срез ситуации на рынке труда и трендов во внутрикорпоративных коммуникациях. Она сообщила, что несколько лет назад среди победителей премии преобладали IT и финтех. В этом же году успеха добились ретейлеры и промышленные компании. Была создана новая номинация «Проект в будущее», которая посвящена привлечению молодежи со школьной скамьи в мир будущих профессий. В ней приняли участие более тридцати проектов. Рудакова добавила, что в премии InterComm, как правило, побеждают проекты, которые приносят в индустрию идеи и практики, формирующие тренды. Она подчеркнула, что подобных проектов с каждым годом становится всё больше, что говорит о росте компетенций специалистов, работающих в индустрии внутрикорпоративных коммуникаций.
Традиционным информационным партнером премии является медиахолдинг 1MI.