Организаторы XV премии InterComm огласили список победителей и призеров

Лариса Рудакова, глава оргкомитета премии InterComm и главный редактор InterComm Media, отметила, что проекты, участвующие в премии, представляют срез ситуации на рынке труда и трендов во внутрикорпоративных коммуникациях. Она сообщила, что несколько лет назад среди победителей премии преобладали IT и финтех. В этом же году успеха добились ретейлеры и промышленные компании. Была создана новая номинация «Проект в будущее», которая посвящена привлечению молодежи со школьной скамьи в мир будущих профессий. В ней приняли участие более тридцати проектов. Рудакова добавила, что в премии InterComm, как правило, побеждают проекты, которые приносят в индустрию идеи и практики, формирующие тренды. Она подчеркнула, что подобных проектов с каждым годом становится всё больше, что говорит о росте компетенций специалистов, работающих в индустрии внутрикорпоративных коммуникаций.