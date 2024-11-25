Передано в суд дело мужчины, избившего в пермском дворе подростка

Мальчик вечером гулял с собакой (маленький щенок сиба-ину). Мама в это время была на работе. «Я почувствовала неладное, — рассказала в августе журналисту Properm.ru мама мальчика, — И тут он позвонил, говорит: „Мама, на меня напал какой-то мужик и избил. Не помню, как я домчалась до дома“».