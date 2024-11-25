Передано в суд дело мужчины, избившего в пермском дворе подростка

Posted 25 ноября, 14:08
Published 25 ноября, 14:08
Modified 25 ноября, 14:09
Updated 25 ноября, 14:09
В Перми избивший подростка у ЖК «Авиатор» мужчина предстанет перед судом. Расследование дела завершено, сообщают в СУ СКР региона.
Напомним, что вечером 14 августа 28-летний мужчина «беспричинно, их хулиганских побуждений подверг избиению 14-летнего подростка, которому нанес не менее пяти ударов руками по голове, а также удерживал за шею и одежду, причинив несовершеннолетнему потерпевшему физическую боль и кровоподтек на лице», отмечают в ведомстве.
Мальчик вечером гулял с собакой (маленький щенок сиба-ину). Мама в это время была на работе. «Я почувствовала неладное, — рассказала в августе журналисту Properm.ru мама мальчика, — И тут он позвонил, говорит: „Мама, на меня напал какой-то мужик и избил. Не помню, как я домчалась до дома“».
Во дворе дома стоял автомобиль, в котором распивал алкоголь мужчина, из автомобиля очень громко играла музыка, по всей видимости, она привлекла внимание ребенка, и парень посмотрел на машину и её пьяного владельца. Мужчина тут же отреагировал агрессивно, прокричал ребенку гадости, на что подросток покрутил пальцем у виска.
После этого агрессивный мужчина подбежал к мальчику и стал наносить удары по лицу.
Было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). Сейчас его расследование завершено. Дело передано в суд.