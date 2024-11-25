Пермяк с ореховыми трубочками попытается покорить шефов Ивлева и Агзамова

Узнать, прошел ли Дмитрий кастинг, можно будет уже сегодня вечером. Если пермяку это удастся, он окажется в команде одного из шефов — Константина Ивлева или Рената Агзамова. В каждом раунде после приготовления блюд телезвезды будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.