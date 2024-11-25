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Posted 25 ноября, 04:54

Published 25 ноября, 04:54

Modified 25 ноября, 04:55

Updated 25 ноября, 04:55

Пермяк с ореховыми трубочками попытается покорить шефов Ивлева и Агзамова

Пермяк с ореховыми трубочками попытается покорить шефов Ивлева и Агзамова

25 ноября 2024, 04:54
Фото: телеканал «Пятница».
Узнать, пройдет ли Дмитрий Сумачев кастинг, можно сегодня.

В кастинге в «Битве шефов» на телеканале «Пятница!» принял участие 30-летний пермяк Дмитрий Сумачев. Он принес ореховые трубочки «Мутаки».

Узнать, прошел ли Дмитрий кастинг, можно будет уже сегодня вечером. Если пермяку это удастся, он окажется в команде одного из шефов — Константина Ивлева или Рената Агзамова. В каждом раунде после приготовления блюд телезвезды будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

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#Еда#Телевидение#Битва шефов
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