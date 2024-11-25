Пермякам предлагают принять участие в автопараде Дедов Морозов и Снегурочек

Posted 25 ноября, 08:48
Published 25 ноября, 08:48
Modified 25 ноября, 09:11
Updated 25 ноября, 09:11
В центре Перми 1 декабря поедут по-новогоднему украшенные автомобили. Такое событие состоится в городе впервые. Организатор — фонд «Дедморозим». Зачем? Чтобы подарить горожанам немного праздничного настроения и привлечь внимание пермяков к детям, которые хотят, но не могут отметить Новый год дома.
Стать Дедом Морозом и Снегурочкой, а из своего автомобиля сделать новогодние сани можно очень просто — украсить свой автомобиль снежинками и гирляндами, нарядиться в карнавальные костюмы и принять участие в автопараде 1 декабря.
Автопарад проходит в поддержку акции «Стань Дедом Морозом!» по исполнению желаний сирот и тяжелобольных детей провести весь 2025 года дома, а не в больнице или интернате. Это, например, три брата из Зюкайки. Вместе с мамой Надеждой Химей они противостоят неизлечимому заболеванию, которое посадило каждого мальчика в инвалидную коляску и продолжает отнимать силы.
«На одном светофоре или в пробке всегда рядом с вами есть автомобиль, в котором едет по своим делам настоящий волшебник или волшебница, а то и целая их семья, потому что более миллиона жителей Прикамья в разных формах принимали участие в совершении чудес для детей, — говорит директор фонда „Дедморозим“ Надежда Ли. — Автопарад — это не только повод повеселиться и создать праздничное настроение, но и убедиться, что нас ежедневно окружают Деды Морозы и Снегурочки, хотя об этом мы можем и не догадываться».
Сбор участников автопарада начнется 1 декабря в 13:00 на парковке ТРК «СпешиLove». Далее колонна пройдет через Камский мост, улицу Ленина и Комсомольский проспект.
Зарегистрироваться на автопарад можно по этой ссылке.