Пермякам предлагают принять участие в автопараде Дедов Морозов и Снегурочек

Автопарад проходит в поддержку акции «Стань Дедом Морозом!» по исполнению желаний сирот и тяжелобольных детей провести весь 2025 года дома, а не в больнице или интернате. Это, например, три брата из Зюкайки. Вместе с мамой Надеждой Химей они противостоят неизлечимому заболеванию, которое посадило каждого мальчика в инвалидную коляску и продолжает отнимать силы.