Пермяки стали чаще работать из дома

На территории страны число вакансий, предполагающих формат работы «из дома», выросло в 7,6 раз с 2019 года. Кроме того, увеличилось и количество самих профессиональных сфер с «удаленкой». В 2024 году число подобных вакансий возросло в 12 раз за счет роста популярности услуг телемедицины, отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.