Пермяки стали чаще работать из дома

Posted 25 ноября, 05:47
Published 25 ноября, 05:47
Modified 25 ноября, 05:48
Updated 25 ноября, 05:48
С начала 2024 года в Прикамье появились 14 969 вакансий, предполагающих возможность удаленки. По сравнению с 2019 годом этот показатель увеличился в 9,4 раз. Статистикой поделились аналитики сервиса hh.ru.
Доля вакансий с «удаленкой» в регионе составляет 9%. По итогам октября, больше шансов выйти на такой формат работы есть у специалистов сферы «Искусство, развлечения, массмедиа» (30%). На втором месте работники IT-сферы (27%), на третьем —
работников сфера «Маркетинг, реклама, PR» (26%).
Такие вакансии зачастую предлагают работодатели сфер «Продажи, обслуживание клиентов» (22%), «Управление персоналом, тренинги» (18%), «Страхование» (17%), «Финансы, бухгалтерия» (16%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (13%) и «Наука, образование» (9%).
На территории страны число вакансий, предполагающих формат работы «из дома», выросло в 7,6 раз с 2019 года. Кроме того, увеличилось и количество самих профессиональных сфер с «удаленкой». В 2024 году число подобных вакансий возросло в 12 раз за счет роста популярности услуг телемедицины, отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.
Ранее сообщалось, что в РФ предложили расширить удаленку для повышения рождаемости. По словам главы движения «Ветераны России» Ильдара Резяпова, «обеспечение женщин возможностью работать удаленно — это шаг в правильном направлении».