При посадке в Антальи загорелся Superjet авиакомпании «Азимут». В чем причина?

SSJ-100, выполнявший рейс из Перми в Анталию, совершил жесткую посадку в турецком аэропорту 24 ноября. После этого произошел пожар. В этом регионе во время посадки был шторм. В шести районах в регионе объявляли «оранжевое» предупреждение об ухудшении погоды из-за сильных дождей.