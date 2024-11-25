При посадке в Антальи загорелся Superjet авиакомпании «Азимут». В чем причина?

Posted 25 ноября, 02:39
Published 25 ноября, 02:39
Modified 25 ноября, 04:39
Updated 25 ноября, 04:39
Superjet авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в аэропорту Антальи. Перевозчик объяснил ЧП «сдвигом ветра», сообщает РБК.
SSJ-100, выполнявший рейс из Перми в Анталию, совершил жесткую посадку в турецком аэропорту 24 ноября. После этого произошел пожар. В этом регионе во время посадки был шторм. В шести районах в регионе объявляли «оранжевое» предупреждение об ухудшении погоды из-за сильных дождей.
На борту самолета были 87 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Людей спасло то, что керосин после протечки загорелся на бетоне взлетно-посадочной полосы, и огонь не успел перекинуться на сам борт, пишет телеграм-канал Mash.
Сейчас пассажиры готовят иск к авиакомпании, сообщают «Известия».