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Posted 25 ноября, 02:39

Published 25 ноября, 02:39

Modified 25 ноября, 04:39

Updated 25 ноября, 04:39

При посадке в Антальи загорелся Superjet авиакомпании «Азимут». В чем причина?

При посадке в Антальи загорелся Superjet авиакомпании «Азимут». В чем причина?

25 ноября 2024, 02:39
Фото: Изображение Midjourney.
Пассажиры готовят коллективный иск.

Superjet авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в аэропорту Антальи. Перевозчик объяснил ЧП «сдвигом ветра», сообщает РБК.

SSJ-100, выполнявший рейс из Перми в Анталию, совершил жесткую посадку в турецком аэропорту 24 ноября. После этого произошел пожар. В этом регионе во время посадки был шторм. В шести районах в регионе объявляли «оранжевое» предупреждение об ухудшении погоды из-за сильных дождей.

На борту самолета были 87 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Людей спасло то, что керосин после протечки загорелся на бетоне взлетно-посадочной полосы, и огонь не успел перекинуться на сам борт, пишет телеграм-канал Mash.

Сейчас пассажиры готовят иск к авиакомпании, сообщают «Известия».

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#Чп#Турция#Анталья#Авиакомпания
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