ПЗСП заплатил почти полмиллиона за необоснованное завышение цен на газобетон

Posted 25 ноября, 07:36
Published 25 ноября, 07:36
Modified 25 ноября, 07:37
Updated 25 ноября, 07:37
ПЗСП заплатил штраф в размере 475 тыс. рублей за необоснованное завышение цен на газобетонные блоки. С конца 2021 года по июнь 2022 года компания повысила стоимость материала почти в два раза. При этом увеличение стоимости газобетона не соответствовало увеличению затрат на его производство, сообщает пресс-служба УФАС по Пермскому краю.
Антимонопольщики пришли к выводу, что производитель злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке. Монопольно высокая цена на стройматериалы ущемляла интересы покупателей.
Когда УФАС возбудило дело, ПЗСП снизили цены на газоблоки, но решение ведомства решило оспорить в судах. В августе Арбитражный суд Уральского округа поддержал позицию антимонопольщиков в споре с АО «ПЗСП».
В тот же период необоснованное завышение цен на газобетонные блоки продемонстрировало АО «Пермтрансжелезобетон». В итоге за нарушение Закона о защите конкуренции производителю назначили штраф в размере 475 тыс. рублей.
Пермское УФАС возбудило антимонопольные дела в отношении АО «СЗ „ПЗСП“» и АО «ПТЖБ» еще летом 2022 года. Поводом для этого стала динамика цен на газобетон: в период с конца 2021 по июнь 2022 года компании необоснованно увеличили прайсовую отпускную цену этого стройматериала почти в два раза: ПЗСП — с 4 320 рублей до 8 460 рублей за куб. м, а ПТЖБ — с 4 100 рублей до 8 500 рублей за куб. м соответственно.