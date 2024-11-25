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Posted 25 ноября, 07:36

Published 25 ноября, 07:36

Modified 25 ноября, 07:37

Updated 25 ноября, 07:37

ПЗСП заплатил почти полмиллиона за необоснованное завышение цен на газобетон

ПЗСП заплатил почти полмиллиона за необоснованное завышение цен на газобетон

25 ноября 2024, 07:36
Фото: vk.com/td_pzsp.
Сюжет
Уфас
Цены на стройматериалы выросли почти в два раза.

ПЗСП заплатил штраф в размере 475 тыс. рублей за необоснованное завышение цен на газобетонные блоки. С конца 2021 года по июнь 2022 года компания повысила стоимость материала почти в два раза. При этом увеличение стоимости газобетона не соответствовало увеличению затрат на его производство, сообщает пресс-служба УФАС по Пермскому краю.

Антимонопольщики пришли к выводу, что производитель злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке. Монопольно высокая цена на стройматериалы ущемляла интересы покупателей.

Когда УФАС возбудило дело, ПЗСП снизили цены на газоблоки, но решение ведомства решило оспорить в судах. В августе Арбитражный суд Уральского округа поддержал позицию антимонопольщиков в споре с АО «ПЗСП».

В тот же период необоснованное завышение цен на газобетонные блоки продемонстрировало АО «Пермтрансжелезобетон». В итоге за нарушение Закона о защите конкуренции производителю назначили штраф в размере 475 тыс. рублей.

Пермское УФАС возбудило антимонопольные дела в отношении АО «СЗ „ПЗСП“» и АО «ПТЖБ» еще летом 2022 года. Поводом для этого стала динамика цен на газобетон: в период с конца 2021 по июнь 2022 года компании необоснованно увеличили прайсовую отпускную цену этого стройматериала почти в два раза: ПЗСП — с 4 320 рублей до 8 460 рублей за куб. м, а ПТЖБ — с 4 100 рублей до 8 500 рублей за куб. м соответственно.

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