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Posted 25 ноября, 09:55

Published 25 ноября, 09:55

Modified 25 ноября, 09:57

Updated 25 ноября, 09:57

Метеорологи изменили прогноз на эту зиму в Пермском крае

Синоптики изменили прогноз на эту зиму в Прикамье

25 ноября 2024, 09:55
Фото: Изображение Midjourney.

Метеорологи изменили прогноз на эту зиму в Пермском крае

Ранее специалисты обещали пермякам теплую зиму.

Оттепель в ноябре снизила вероятность мягкой зимы в Пермском крае. На севере края это уже третий теплый месяц подряд, рассказал корреспонденту Properm.ru доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов

«Как раз таки сочетание теплого ноября и теплой зимы у нас не очень частое. Такие зимы были после холодного или нормального ноября в последние 20 лет, из них сентябрь и ноябрь очень теплые с отклонением от нормы ближе к 4 градусам», — говорит синоптик. Эта неделя будет полностью бесснежной, при этом на севере региона — очень теплой, а на юге — в рамках нормы.

Ранее сообщалось, что в этом году в Пермском крае будет одна из теплых зим. Прогноз был сделан на основе характера погоды в третьей декаде октября.

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