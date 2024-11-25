Синоптики изменили прогноз на эту зиму в Прикамье

«Как раз таки сочетание теплого ноября и теплой зимы у нас не очень частое. Такие зимы были после холодного или нормального ноября в последние 20 лет, из них сентябрь и ноябрь очень теплые с отклонением от нормы ближе к 4 градусам», — говорит синоптик. Эта неделя будет полностью бесснежной, при этом на севере региона — очень теплой, а на юге — в рамках нормы.