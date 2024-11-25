Синоптики изменили прогноз на эту зиму в Прикамье

Posted 25 ноября, 09:55
Published 25 ноября, 09:55
Modified 25 ноября, 09:57
Updated 25 ноября, 09:57
Оттепель в ноябре снизила вероятность мягкой зимы в Пермском крае. На севере края это уже третий теплый месяц подряд, рассказал корреспонденту Properm.ru доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов
«Как раз таки сочетание теплого ноября и теплой зимы у нас не очень частое. Такие зимы были после холодного или нормального ноября в последние 20 лет, из них сентябрь и ноябрь очень теплые с отклонением от нормы ближе к 4 градусам», — говорит синоптик. Эта неделя будет полностью бесснежной, при этом на севере региона — очень теплой, а на юге — в рамках нормы.
Ранее сообщалось, что в этом году в Пермском крае будет одна из теплых зим. Прогноз был сделан на основе характера погоды в третьей декаде октября.