Сотрудники чусовского завода ОМК стали призерами одного из крупнейших конкурсов

Posted 25 ноября, 11:09
Published 25 ноября, 11:09
Modified 25 ноября, 11:11
Updated 25 ноября, 11:11
Завершен конкурс профессионального мастерства среди рабочих профессий «Профессионал-2024» — одно из крупнейших соревнований среди представителей рабочих профессий в России. Группа ОМК проводит его на протяжении 10 лет с периодичностью один раз в два года. В 2022 году заявки на участие подали около 450 заводчан, а в 2024 году желание показать свое мастерство изъявили рекордное количество человек — более 1200. Вместе с особыми благодарностями за профессиональное мастерство и вклад в развитие компании победителям вручили денежное вознаграждение. Призовые за третье, второе и первое места составили 70, 100 и 150 тыс. рублей.
В конкурсе выявляли лучших в 16 номинациях: электромонтеров, газорезчиков, лаборантов химического анализа, операторов станков с программным управлением, технологов, дефектоскопистов, металлургов, электрогазосварщиков, слесарей, ремонтников, крановщиков и стропальщиков, специалистов по безопасности, а также сотрудников, которые являются не только специалистами в своих профессиях, но и наставниками.
Наравне с опытными мастерами соревновались и студенты Выксунского металлургического колледжа им. А. А. Козерадского.
В числе призеров — двое сотрудников чусовского завода ОМК — это электромонтер Александр Бразгин и специалист по газоспасательным работам Андрей Ерлов, который работает на чусовском заводе ОМК уже 17 лет. Два года назад Андрей Ерлов уже принимал участие в конкурсе «Профессионал», тогда занял 8 место, а в этот раз в номинации «Лучший наставник по рабочей профессии» стал призером, занял 3 место. Андрей рассчитывает принять участие еще раз и улучшить свой результат.
Андрей рассказал, как готовился к конкурсу — необходимо было составить и отправить чек-лист наставничества (обучения на рабочем месте) по своей профессии, своеобразную презентацию своей работы. «Оценили презентацию, после чего я проходил отборочный этап непосредственно на своей рабочей площадке. Довольно-таки кропотливая работа, готовился», — отметил сотрудник чусовского завода ОМК.
По словам Андрея Ерлова, ему нравится его профессия, нравится компания, в которой он работает, и он советует молодым специалистам получать от работы удовольствие и обязательно «стараться и стараться». Ведь самая радостная победа — это победа над самим собой.
Также в финале конкурса «Профессионал — 2024» приняли участие две сотрудницы чусовского завода ОМК. Валентина Гуреева, лаборант химического анализа чусовского завода ОМК, пришла на завод в 18 лет, постепенно училась, нарабатывала опыт, повышала разряды. По словам Валентины Гуреевой, ей со школы нравится химия, поэтому она поступила в химико-технологический техникум, а окончив его, устроилась на завод.
«Мне нравится коллектив, в котором я работаю, мне интересно проводить разные анализы. Еще я заменяю инженера, то есть постоянно узнаю что-то новое, общаюсь с другими людьми. На предприятии много ценного для себя открываешь, для своего роста!» — рассказала Валентина Гуреева.
По ее словам, на конкурсе важно не только применять знания и умения, но еще справиться с волнением, с конкуренцией. Кроме того, участие в соревновании позволило получить информацию о современных производственных технологиях, инновациях. «Дома буду применять некоторые новшества при обучении лаборантов, узнала много полезного здесь», — отметила Валентина.
На конкурсе «Профессионал» Валентина впервые, но на родном заводе она не раз принимала участие в конкурсах профессионального мастерства. ОМК работает на будущее. Компания располагает собственными площадками для обучения и повышения квалификации, организует молодежные фестивали для своих сотрудников («Поколение»), проводит грантовые конкурсы («ОМК Партнерство») для волонтеров своих предприятий и НКО.
«Конкурс „Профессионал“ служит не только площадкой для соревнований, чтобы выявить лучших, — это еще одна возможность поблагодарить коллективы за верность профессии, мастерство и постоянное совершенствование в работе», — отметила директор по управлению персоналом группы ОМК Наталья Ямщикова. По ее словам, сотрудники ОМК обладают широкими возможностями для профессионального роста. Конкурс помогает каждому раскрывать свой потенциал и успешно строить карьеру.
Наталья Казакова, которая уже 17 лет трудится машинистом крана металлургического производства чусовского завода ОМК, подтверждает слова руководителей, тепло отзываясь о своей работе: ее устраивают заработная плата и поддержка коллектива, нравятся руководители и возможности, которые предоставляются на заводе (отдых, оздоровление). В каждом регионе присутствия ОМК предлагает сотрудникам действительно объемный соцпакет: хорошую заработную плату, медобслуживание в платных клиниках, компенсацию питания, программы лояльности и много других мер поддержки.
По словам Натальи Казаковой, на конкурсе были необычные задания — сделать змейку, составить пирамидку. Сложность заключалась и в том, что команды смешанные, например, с ней в одной команде оказался стропальщик из Выксы. Это значит, что за полчаса надо не только выполнить задание, но и сработаться.
«Считаю, что для профессионального роста такие конкурсы обязательны! Это встреча с другими людьми, с другими профессиями. Пускай они называются точно так же, но выполняют совершенно другую работу, другие функции. Это очень интересно! Мне кажется, это замечательный опыт в любом возрасте: работаешь ты год или двадцать лет — обязательно нужно пробовать свои силы», — призывает Наталья коллег к участию в профессиональных соревнованиях.
Конкурс — одна из множества мер поддержки сотрудников ОМК. Например, в 2024 году заводчанам ввели новую регулярную меру поддержки — ежегодную выплату за стаж работы в ОМК.
Главная ценность ОМК — это люди. Компания много внимания уделяет заботе о сотрудниках и членах их семей. Социальный пакет ОМК является одним из лучших в отрасли.
Промышленная группа ОМК победила в конкурсе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» в номинации «За поддержку работников с семейными обязанностями, семьи, материнства и детства». Жюри премии оценило, что все сотрудники ОМК могут обслуживаться в коммерческих клиниках по полисам ДМС, получают бесплатные комплексные обеды — это существенно снижает нагрузку на их семейный бюджет.
Компания также поддерживает заводчан в трудных жизненных ситуациях, выдает материальную помощь в честь рождения или усыновления ребенка, выделяет льготные путевки в детские лагеря и санатории. Отдельное внимание уделяет многодетным и одиноким родителям, родителям детей-инвалидов. Например, ОМК выдает сертификаты на покупку детских вещей, помогает собрать ребенка в школу.
За минувшие несколько десятилетий в стране не поддерживали ценность и уважение к людям рабочих специальностей, в результате всё меньше и меньше молодых россиян выбирают заводские профессии. А заводы ОМК показывают пример, как следует менять отношение общества к человеку труда, благодаря чему даже у самих рабочих меняется представление о своей работе.
Быть рабочим — это стабильность, дружный коллектив, карьерный рост, хорошие перспективы, возможность повышать уровень образования, наращивать необходимые компетенции. У рабочих достойная зарплата, соцпакет, яркая и насыщенная корпоративная жизнь. Они работают на современном высокотехнологичном оборудовании в дружном коллективе настоящих профессионалов.
В ОМК входит семь металлургических и машиностроительных предприятий, сеть вагоноремонтных депо, металлоломная компания, торговые и сервисные сети. Всего предприятия ОМК представлены почти в 40 регионах России. Коллектив компании — 38 тыс. высококвалифицированных рабочих и инженеров, профессионалов в ИТ, молодых ученых и руководителей.