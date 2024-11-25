Сотрудники чусовского завода ОМК стали призерами одного из крупнейших конкурсов

Завершен конкурс профессионального мастерства среди рабочих профессий «Профессионал-2024» — одно из крупнейших соревнований среди представителей рабочих профессий в России. Группа ОМК проводит его на протяжении 10 лет с периодичностью один раз в два года. В 2022 году заявки на участие подали около 450 заводчан, а в 2024 году желание показать свое мастерство изъявили рекордное количество человек — более 1200. Вместе с особыми благодарностями за профессиональное мастерство и вклад в развитие компании победителям вручили денежное вознаграждение. Призовые за третье, второе и первое места составили 70, 100 и 150 тыс. рублей.