Сотрудники ОМК стали лучшими наставниками в России

«Мы благодарим руководство ОМК за предоставленную возможность и экспертов кейс-чемпионата за высокую оценку нашей работы. В ОМК наставники — главные помощники для новых кадров. Поэтому мы предлагаем много поощрительных мер таким сотрудникам: доплаты за наставничество, бесплатное обучение, участие в конкурсах, карьерные треки и многое другое. Чемпионат для нас стал отличной возможностью поделиться с коллегами своими наработками и прокачать знания. К испытаниям подошли серьезно: тренировки начали за три недели до чемпионата. Участники осваивали инструменты планирования наставничества и постановки задач наставляемым, учились формулировать вопросы разного уровня и многое другое. Ребята выложились полностью. С этого конкурса мы вышли с пониманием, что в ОМК много отличных наставников, но даже им нужен свой наставник — теперь наши чемпионы смогут выступать и в этой роли», — отметила руководитель проекта «Развитие института наставничества» корпоративного университета ОМК Ольга Голубева.