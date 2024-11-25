Сотрудники ОМК стали лучшими наставниками в России

Posted 25 ноября, 12:06
Published 25 ноября, 12:06
Modified 25 ноября, 12:07
Updated 25 ноября, 12:07
Команда ОМК разделила первое место с командой одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний. Чемпионат проводят Российский союз промышленников и предпринимателей, Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей и Центр инноваций наставничества.
В финале сотрудники ОМК соревновались с шестью командами ведущих предприятий металлургической, химической, транспортной, горно-металлургической отраслей из 27 городов России. В каждую команду входили семь представителей рабочих и инженерных специальностей, которые не только являются лучшими в своем деле, но и выступают наставниками для новых сотрудников.
ОМК на соревнованиях представили финалисты и победители корпоративного конкурса «Профессионал — 2024» из Выксы (Нижегородская область) и Чусового. Так, опыт и личные наработки специалиста по газоспасательной работе чусовского завода ОМК Андрея Ерлова, занявшего третье место в конкурсе профмастерства в номинации «Лучший наставник по рабочей профессии», помогли команде одержать победу.
«Уровень конкурсантов был очень высоким. В финале мы писали сценарий и всей командой прорабатывали различные ситуации. Нужно было прочувствовать и прожить момент, найти подход к новичку. По-моему, все отлично получилось, и мы доказали, что каждый может положительно влиять на успешную адаптацию нового сотрудника. А еще капитан нашей команды Евгений Гришин с мотивационной речью занял первое место в конкурсе капитанов», — поделился моментами соревнований Андрей Ерлов.
ОМК принимает участие в Межкорпоративном кейс-чемпионате впервые. Для компании это дополнительный стимул продолжать работу над совершенствованием внутрикорпоративных программ. Благодаря участию в конкурсе команда ОМК получила свежие идеи, в том числе и для поддержки и развития наставников.
«Мы благодарим руководство ОМК за предоставленную возможность и экспертов кейс-чемпионата за высокую оценку нашей работы. В ОМК наставники — главные помощники для новых кадров. Поэтому мы предлагаем много поощрительных мер таким сотрудникам: доплаты за наставничество, бесплатное обучение, участие в конкурсах, карьерные треки и многое другое. Чемпионат для нас стал отличной возможностью поделиться с коллегами своими наработками и прокачать знания. К испытаниям подошли серьезно: тренировки начали за три недели до чемпионата. Участники осваивали инструменты планирования наставничества и постановки задач наставляемым, учились формулировать вопросы разного уровня и многое другое. Ребята выложились полностью. С этого конкурса мы вышли с пониманием, что в ОМК много отличных наставников, но даже им нужен свой наставник — теперь наши чемпионы смогут выступать и в этой роли», — отметила руководитель проекта «Развитие института наставничества» корпоративного университета ОМК Ольга Голубева.
ОМК поддерживает и развивает направление наставничества на своих предприятиях. Так, на выксунском заводе ОМК ежегодно наставниками становится около трех тысяч сотрудников. За шефство над молодыми специалистами они получают доплаты, участвуют в тренингах и конкурсах. Для компании совершенствование роли наставника — это не только возможность сократить период адаптации нового специалиста на рабочем месте, но и значительно повысить уровень профессионального мастерства всей команды.