Спрос вырос в 2,5 раза. Кого ищут пермские работодатели?

Средняя зарплата, которую предлагают геодезистам — 96 343 рубля. Это третье место по уровню дохода работников добывающей промышленности. Больше всех в этой отрасли зарабатывают монтажники — их зарплаты выросли на 40% и в октябре составили 106,5 тысяч рублей в месяц. Второе место у бурильщиков (102,8 тыс. рублей).