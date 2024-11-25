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Posted 25 ноября, 03:53

Published 25 ноября, 03:53

Modified 25 ноября, 03:55

Updated 25 ноября, 03:55

Спрос вырос в 2,5 раза. Кого ищут пермские работодатели?

Спрос вырос в 2,5 раза. Кого ищут пермские работодатели?

25 ноября 2024, 03:53
Фото: Изображение Midjourney.
Соискатели могут рассчитывать на среднюю зарплату в 96 343 рубля.

В Пермском крае резко вырос спрос на геодезистов в добывающей промышленности. Работодатели стали искать их в 2,5 раза чаще, пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на портал «Авито-Работа».

Средняя зарплата, которую предлагают геодезистам — 96 343 рубля. Это третье место по уровню дохода работников добывающей промышленности. Больше всех в этой отрасли зарабатывают монтажники — их зарплаты выросли на 40% и в октябре составили 106,5 тысяч рублей в месяц. Второе место у бурильщиков (102,8 тыс. рублей).

Монтажники также довольно востребованы в Пермском крае. Их стали искать на 30% чаще. Количество вакансий бурильщиков увеличилось на 19%.

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#Работа#Зарплата#Вакансии
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