Спрос вырос в 2,5 раза. Кого ищут пермские работодатели?

Posted 25 ноября, 03:53
Published 25 ноября, 03:53
Modified 25 ноября, 03:55
Updated 25 ноября, 03:55
В Пермском крае резко вырос спрос на геодезистов в добывающей промышленности. Работодатели стали искать их в 2,5 раза чаще, пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на портал «Авито-Работа».
Средняя зарплата, которую предлагают геодезистам — 96 343 рубля. Это третье место по уровню дохода работников добывающей промышленности. Больше всех в этой отрасли зарабатывают монтажники — их зарплаты выросли на 40% и в октябре составили 106,5 тысяч рублей в месяц. Второе место у бурильщиков (102,8 тыс. рублей).
Монтажники также довольно востребованы в Пермском крае. Их стали искать на 30% чаще. Количество вакансий бурильщиков увеличилось на 19%.