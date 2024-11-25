Posted 25 ноября, 11:43
Published 25 ноября, 11:43
Modified 25 ноября, 11:45
Updated 25 ноября, 11:45
«СтройПанельКомплект» удостоен награды «Надежный застройщик России». Знак был вручён генеральному директору АО «СтройПанельКомплект» Виктору Суетину в ходе Всероссийского Саммита застройщиков и производителей строительных ресурсов.
IX Всероссийский Саммит застройщиков и производителей строительных ресурсов прошёл на Алтае 21–23 ноября. Мероприятие традиционно объединяет на деловой площадке крупнейших застройщиков и представителей федеральных и региональных органов власти.
Ключевым событием мероприятия стала церемония награждения лучших компаний строительной отрасли. Компании награждаются золотым знаком за высочайшие достижения в области соблюдения прав и законных интересов участников долевого строительства.
«СтройПанельКомплект» стал одной из нескольких десятков российских компаний, отмеченных Золотым Знаком «Надежный застройщик России 2024». Это главная федеральная общественная награда за высочайшие достижения в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства. Вручается награда с 2014 года.
«СтройПанельКомплект» удерживает высокие объемы производства строительных материалов и реализации проектов. Надежность и стабильность чувствуют, как сотрудники предприятия, так и покупатели квартир, которые приобретают жилье на стадии строительства. На всех этапах работы мы транслируем принципы качества, ответственности и непрерывного развития. Предприятие демонстрирует стабильную работу, уделяет большое внимание развитию технологий и созданию качественных социальных программ для коллектива. Ответственность, открытость и финансовая устойчивость позволяет АО «СтройПанельКомплект» ежегодно вводить в эксплуатацию до 70 тыс. кв. м. жилья для новоселов. И очень почетно, что все, что мы делаем — не остается незамеченным, нашу работу видят и оценивают по достоинству. Высокая оценка профильного сообщества и экспертов отрасли вдохновляет двигаться дальше, развиваться, создавать качественные и комфортные жилые пространства для жителей Пермского края», — подчеркнул Виктор Суетин.
Отбор номинантов происходит в два этапа. Сначала фонд РМГК проверяет строящиеся многоквартирные жилые объекты во всех субъектах РФ на предмет соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства. По итогам этапа формируется первичный перечень компаний по каждому субъекту РФ.
На втором этапе в региональные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль в сфере долевого строительства, направляются запросы на предмет наличия или отсутствия претензий со стороны контролирующих органов и жалоб со стороны покупателей к отобранным на первом этапе компаниям. На основе ответов государственных органов формируется окончательный список номинантов, которые получают приглашение на церемонию награждения.
Знак «Надежный застройщик России» является для покупателей подтверждением качественной и стабильной работы компании на рынке.
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