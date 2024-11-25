«СтройПанельКомплект» удостоен награды «Надежный застройщик России»

«СтройПанельКомплект» удерживает высокие объемы производства строительных материалов и реализации проектов. Надежность и стабильность чувствуют, как сотрудники предприятия, так и покупатели квартир, которые приобретают жилье на стадии строительства. На всех этапах работы мы транслируем принципы качества, ответственности и непрерывного развития. Предприятие демонстрирует стабильную работу, уделяет большое внимание развитию технологий и созданию качественных социальных программ для коллектива. Ответственность, открытость и финансовая устойчивость позволяет АО «СтройПанельКомплект» ежегодно вводить в эксплуатацию до 70 тыс. кв. м. жилья для новоселов. И очень почетно, что все, что мы делаем — не остается незамеченным, нашу работу видят и оценивают по достоинству. Высокая оценка профильного сообщества и экспертов отрасли вдохновляет двигаться дальше, развиваться, создавать качественные и комфортные жилые пространства для жителей Пермского края», — подчеркнул Виктор Суетин.