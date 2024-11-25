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Posted 25 ноября, 12:55

Published 25 ноября, 12:55

Modified 25 ноября, 12:59

Updated 25 ноября, 12:59

В деле об убийстве пермского следователя Середкина утверждено обвинение

Утверждено обвинительное заключение по делу об убийстве пермского следователя

25 ноября 2024, 12:55
Фото: СУ СК по Пермскому краю..

В деле об убийстве пермского следователя Середкина утверждено обвинение

Дело будет передано в суд.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве руководителя следственного отдела по Свердловскому району СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

В совершении убийства обвиняется бывший сотрудник Росгвардии Алексей Головин, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью главы следственного отдела по Свердловскому району Перми, полковника юстиции Евгения Середкина. 9 сентября 2024 года он пробрался в квартиру жертве и несколько раз ударил топором жертву. Действия происходили на глазах 11-летнего ребенка.

После совершения преступления Головин сообщил о произошедшем в полицию. Тело мужчины нашли утром 10 сентября. Подсудимый является бывшим мужем бывшей жены. О мотивах убийства он говорить отказался.

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