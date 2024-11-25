Утверждено обвинительное заключение по делу об убийстве пермского следователя

В совершении убийства обвиняется бывший сотрудник Росгвардии Алексей Головин, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью главы следственного отдела по Свердловскому району Перми, полковника юстиции Евгения Середкина. 9 сентября 2024 года он пробрался в квартиру жертве и несколько раз ударил топором жертву. Действия происходили на глазах 11-летнего ребенка.