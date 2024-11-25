Утверждено обвинительное заключение по делу об убийстве пермского следователя

Posted 25 ноября, 12:55
Published 25 ноября, 12:55
Modified 25 ноября, 12:59
Updated 25 ноября, 12:59
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве руководителя следственного отдела по Свердловскому району СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили источники, знакомые с ситуацией.
В совершении убийства обвиняется бывший сотрудник Росгвардии Алексей Головин, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью главы следственного отдела по Свердловскому району Перми, полковника юстиции Евгения Середкина. 9 сентября 2024 года он пробрался в квартиру жертве и несколько раз ударил топором жертву. Действия происходили на глазах 11-летнего ребенка.
После совершения преступления Головин сообщил о произошедшем в полицию. Тело мужчины нашли утром 10 сентября. Подсудимый является бывшим мужем бывшей жены. О мотивах убийства он говорить отказался.