В Пермь из Сочи прилетел Boeing с поврежденным двигателем

Posted 25 ноября, 06:43
Published 25 ноября, 06:43
Modified 25 ноября, 08:09
Updated 25 ноября, 08:09
В Перми приземлился самолет авиакомпании «Победа» с повреждениями на двигателе. Борт прибыл из Сочи, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.
Рейс прибыл в аэропорт Большое Савино 24 ноября чуть раньше расписания — в 03:55, судя по онлайн-табло воздушной гавани. Из Сочи он вылетел на три минуты раньше расписания.
При проведении технического обслуживания самолета были обнаружены забоины на вентиляторе левого двигателя. Специалисты осмотрели взлетную полосу и маршрут руления. Посторонних предметов, птиц не обнаружено. Сообщений от экипажа о попадании посторонних предметов в двигатель не поступало.
Речь идет о самолете Boeing 737.