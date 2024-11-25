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Posted 25 ноября, 06:43

Published 25 ноября, 06:43

Modified 25 ноября, 08:09

Updated 25 ноября, 08:09

В Пермь из Сочи прилетел Boeing с поврежденным двигателем

В Пермь из Сочи прилетел Boeing с поврежденным двигателем

25 ноября 2024, 06:43
Фото: properm.ru.
Борт прибыл из Сочи.

В Перми приземлился самолет авиакомпании «Победа» с повреждениями на двигателе. Борт прибыл из Сочи, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Рейс прибыл в аэропорт Большое Савино 24 ноября чуть раньше расписания — в 03:55, судя по онлайн-табло воздушной гавани. Из Сочи он вылетел на три минуты раньше расписания.

При проведении технического обслуживания самолета были обнаружены забоины на вентиляторе левого двигателя. Специалисты осмотрели взлетную полосу и маршрут руления. Посторонних предметов, птиц не обнаружено. Сообщений от экипажа о попадании посторонних предметов в двигатель не поступало.

Речь идет о самолете Boeing 737.

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#Пермь#Большое савино#Самолет#Аэропорт Большое Савино#Сочи
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