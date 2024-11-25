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Posted 25 ноября, 10:13

Published 25 ноября, 10:13

Modified 25 ноября, 10:14

Updated 25 ноября, 10:14

По улице Пермской в центре Перми до 6 декабря ограничат движение

В Перми на одной из центральных улиц на две недели перекроют движение. Схема

25 ноября 2024, 10:13
Фото: www.arch-perm.ru.

По улице Пермской в центре Перми до 6 декабря ограничат движение

Сюжет
Пермская езда
На улице будет вестись прокладка сетей водоснабжения и водоотведения

По ул. Пермской в центре Перми до 6 декабря ограничат движение. Об этом сообщают в краевом минтрансе.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве сетей водоснабжения и водоотведения от дома № 84 до дома № 86 по ул. Пермской движение будет временно прекращено до 23:00 6 декабря.

На минувшей неделе в Перми почти на полтора месяца закрыли движение транспорта на ул. Окулова. Закрыта одна полоса движения в сторону площади Гайдара, на участке от ул. Петропавловской до кольцевой развязки. Ограничения продлятся до 28 декабря текущего года

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#Пермская езда#Пермь#Ограничение движения#Транспорт#Ограничение транспорта
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