В Перми на одной из центральных улиц на две недели перекроют движение. Схема

Posted 25 ноября, 10:13
Published 25 ноября, 10:13
Modified 25 ноября, 10:14
Updated 25 ноября, 10:14
По ул. Пермской в центре Перми до 6 декабря ограничат движение. Об этом сообщают в краевом минтрансе.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве сетей водоснабжения и водоотведения от дома № 84 до дома № 86 по ул. Пермской движение будет временно прекращено до 23:00 6 декабря.
На минувшей неделе в Перми почти на полтора месяца закрыли движение транспорта на ул. Окулова. Закрыта одна полоса движения в сторону площади Гайдара, на участке от ул. Петропавловской до кольцевой развязки. Ограничения продлятся до 28 декабря текущего года