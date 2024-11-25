В пермском аэропорту сняли с самолета нетрезвого пассажира

Posted 25 ноября, 13:21
Published 25 ноября, 13:21
Modified 25 ноября, 13:23
Updated 25 ноября, 13:23
В аэропорту Перми транспортные полицейские за нарушение общественного порядка привлекли к административной ответственности пассажира авиарейса «Пермь-Новосибирск». Об этом сообщают в транспортной полиции.
24 ноября в Линейное отделение полиции в аэропорту Перми поступило сообщение, что к стойке регистрации на рейс в Новосибирск требуется наряд полиции. На стойку регистрации пришел пассажир — 41-летний местный житель. Мужчине, имевшему явные признаки опьянения представители авиакомпании отказали в посадке на рейс.
Транспортные полицейские задержали нарушителя, доставили его в дежурную часть и провели освидетельствование на состояние опьянения. Экспертиза подтвердила опьянение задержанного — 1,509 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Со слов мужчины, днем ранее он отмечал день рождение, распивал алкогольные напитки, а когда приехал в аэропорт, в ожидании рейса в Новосибирск, продолжил распивать алкоголь в одном из кафе воздушной гавани.
В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». До рассмотрения административных материалов мужчину поместили в специальное помещение для задержанных, где он провел ночь.
25 ноября, после рассмотрения протокола, мужчине назначен штраф.
В полиции отмечают, что в 2021 году пермяк уже привлекался к административной ответственности за распитие спиртосодержащей продукции в общественных местах.
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