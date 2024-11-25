В Пермском крае начался горнолыжный сезон

Муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» объявило аукцион на право разработки проекта и строительства спортивной трассы для лыжероллеров в Кировском районе Перми на ул. Агрономическая, 23. Стоимость контракта составляет 154 млн 572 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок в октябре.