В Пермском крае начался горнолыжный сезон

Posted 25 ноября, 09:10
Published 25 ноября, 09:10
Modified 25 ноября, 09:11
Updated 25 ноября, 09:11
В Пермском крае открылся горнолыжный сезон. Курорты «Жебреи» и «Губаха» начали работу в тестовом режиме в эти выходные, сообщают пресс-службах здравниц.
Работа курортов началась с использованием искусственного снегообразования для компенсации недостатка естественного снега.
Курорты работают в своем обычном графике.
Муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» объявило аукцион на право разработки проекта и строительства спортивной трассы для лыжероллеров в Кировском районе Перми на ул. Агрономическая, 23. Стоимость контракта составляет 154 млн 572 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок в октябре.