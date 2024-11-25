properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 09:10

Published 25 ноября, 09:10

Modified 25 ноября, 09:11

Updated 25 ноября, 09:11

Около Перми в тестовом режиме заработали два горнолыжных курорта

В Пермском крае начался горнолыжный сезон

25 ноября 2024, 09:10
Фото: ВКонтакте/Всесезонный курорт «Губаха».

Около Перми в тестовом режиме заработали два горнолыжных курорта

Сюжет
Отдых
Пока горнолыжные курорты работают в тестовом режиме.

В Пермском крае открылся горнолыжный сезон. Курорты «Жебреи» и «Губаха» начали работу в тестовом режиме в эти выходные, сообщают пресс-службах здравниц.

Работа курортов началась с использованием искусственного снегообразования для компенсации недостатка естественного снега.

Курорты работают в своем обычном графике.

Муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» объявило аукцион на право разработки проекта и строительства спортивной трассы для лыжероллеров в Кировском районе Перми на ул. Агрономическая, 23. Стоимость контракта составляет 154 млн 572 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок в октябре.

Читайте также:
В Пермь из Сочи прилетел Boeing с поврежденным двигателемКунгурское предприятие нарушало трудовые права инвалидаНа пожаре в Перми 24 ноября погибла женщина
#Спорт#Пермь#Отдых#Горнолыжный комплекс
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика