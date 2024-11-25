В Прикамье начали массово закрываться на карантин классы и группы в детских садах

Posted 25 ноября, 08:25
Published 25 ноября, 08:25
Modified 25 ноября, 08:26
Updated 25 ноября, 08:26
В Пермском крае на карантин из-за ОРВИ, гриппа и пневмонии закрываются классы и группы в детских садах. Об этом сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.
За прошедшую неделю, с 18 по 24 ноября, на карантин в регионе закрылась 41 группа в детских садах и 42 класса в школах. Эпидемический порог ещё не достигнут, отмечают в ведомстве.
В период с 11 по 17 ноября в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ выше уровня предыдущей неделей на 5,7% — зарегистрировано более 14 тысяч случаев ОРВИ и гриппа.
Отметим, что из-за ОРВИ классы или группы закрываются на карантин, если заболели 20% детей. При пневмонии — при двух и более заболевших.
Пермский государственный институт культуры (ПГИК) временно переводит учебный процесс на дистант. С понедельника, 25 ноября, вуз ушёл на дистант, причиной стали высокие показатели по заболеваемости ОРВИ и гриппом. В институте уточняют, что удаленный учебный процесс продлится не до Нового года, а до распоряжения ректора о возвращении к очному формату. Ситуация будет зависеть от числа болеющих.