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Posted 25 ноября, 08:25

Published 25 ноября, 08:25

Modified 25 ноября, 08:26

Updated 25 ноября, 08:26

За неделю на карантин в Прикамье закрылась 41 детсадовская группа и 42 класса

В Прикамье начали массово закрываться на карантин классы и группы в детских садах

25 ноября 2024, 08:25
Фото: 1MI.

За неделю на карантин в Прикамье закрылась 41 детсадовская группа и 42 класса

Сюжет
Дети
За прошедшую неделю закрылась 41 группа в детских садах и 42 класса в школах.

В Пермском крае на карантин из-за ОРВИ, гриппа и пневмонии закрываются классы и группы в детских садах. Об этом сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю, с 18 по 24 ноября, на карантин в регионе закрылась 41 группа в детских садах и 42 класса в школах. Эпидемический порог ещё не достигнут, отмечают в ведомстве.

В период с 11 по 17 ноября в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ выше уровня предыдущей неделей на 5,7% — зарегистрировано более 14 тысяч случаев ОРВИ и гриппа.

Отметим, что из-за ОРВИ классы или группы закрываются на карантин, если заболели 20% детей. При пневмонии — при двух и более заболевших.

Пермский государственный институт культуры (ПГИК) временно переводит учебный процесс на дистант. С понедельника, 25 ноября, вуз ушёл на дистант, причиной стали высокие показатели по заболеваемости ОРВИ и гриппом. В институте уточняют, что удаленный учебный процесс продлится не до Нового года, а до распоряжения ректора о возвращении к очному формату. Ситуация будет зависеть от числа болеющих.

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#Здоровье#Происшествия#Дети#Карантин#Орви#Эпидемия ОРВИ
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