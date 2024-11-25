В Прикамье начали массово закрываться на карантин классы и группы в детских садах

Пермский государственный институт культуры (ПГИК) временно переводит учебный процесс на дистант. С понедельника, 25 ноября, вуз ушёл на дистант, причиной стали высокие показатели по заболеваемости ОРВИ и гриппом. В институте уточняют, что удаленный учебный процесс продлится не до Нового года, а до распоряжения ректора о возвращении к очному формату. Ситуация будет зависеть от числа болеющих.