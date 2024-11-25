Россияне жалуются на дефицит вакцины от бешенства. Как обстоят дела в Прикамье?

Как сообщается в социальной сети, жителя Краснодара укусила бездомная кошка. Мужчина сразу же поехал в травмпункт. Однако оперативно поставить прививку от бешенства ему не удалось, поскольку вакцины в наличии учреждения не было. Его отправили в другую клинику. Он позвонил в большинство частных клиник, но нужной вакцины не было и там. После этого он обратился в Минздрав.