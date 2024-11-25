Россияне жалуются на дефицит вакцины от бешенства. Как обстоят дела в Прикамье?

Posted 25 ноября, 10:41
Published 25 ноября, 10:41
Modified 25 ноября, 13:08
Updated 25 ноября, 13:08
В России сложился дефицит вакцин от бешенства. Как сообщает ряд СМИ, на нехватку препарата жалуются жители Санкт-Петербурга, Омска и Краснодара. Первым о ситуации сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».
Как сообщается в социальной сети, жителя Краснодара укусила бездомная кошка. Мужчина сразу же поехал в травмпункт. Однако оперативно поставить прививку от бешенства ему не удалось, поскольку вакцины в наличии учреждения не было. Его отправили в другую клинику. Он позвонил в большинство частных клиник, но нужной вакцины не было и там. После этого он обратился в Минздрав.
Недостаток вакцины отмечают также и в Амурской области. Для того, чтобы сделать прививку от бешенства, женщине пришлось ехать из Благовещенска в Хабаровск.
Корреспондент Properm.ru направил запрос в Министерство здравоохранения по Пермскому краю. В ведомстве сообщили, что на сегодняшний день в регионе имеется достаточное количество вакцины от заболевания.
По данным из открытых источников, бешенство (rabies) — смертельно опасное вирусное заболевание, передающееся через укус инфицированного животного. Вирус, проникая по нервным путям в головной мозг, вызывает необратимые повреждения, приводящие к летальному исходу практически в 100% случаев. Название болезни, восходящее к представлениям о бесовской одержимости, отражает ее тяжесть и неминуемый исход до открытия вакцины.