В Юсьве за искусанного бродячей собакой мальчика заплатит муниципалитет

Полномочия по организации отлова безнадзорных животных на территории муниципального образования возложены на орган местного самоуправления. Однако обязанность к принятию мер по отлову безнадзорных собак в должной мере муниципалитетом не исполнялась, надлежащая информационно-профилактическая работа с владельцами животных по соблюдению правил их содержания не осуществлялась, подводят в прокуратуре итоги проверки.