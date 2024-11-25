В Юсьве за искусанного бродячей собакой мальчика заплатит муниципалитет

Posted 25 ноября, 15:22
Published 25 ноября, 15:22
Modified 25 ноября, 15:24
Updated 25 ноября, 15:24
В Юсьве по иску прокурора суд взыскал с муниципального округа компенсацию морального вреда в пользу мальчика, которого покусала бездомная собака. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
В сентябре 2024 года на мальчика, игравшего неподалеку от жилого дома, напала и укусила за лицо собака. В результате происшествия ребенок был травмирован и проходил амбулаторное лечение в медицинском учреждении.
Прокуратура Юсьвинского района по обращению местной жительницы провела проверку по факту нападения собаки.
Полномочия по организации отлова безнадзорных животных на территории муниципального образования возложены на орган местного самоуправления. Однако обязанность к принятию мер по отлову безнадзорных собак в должной мере муниципалитетом не исполнялась, надлежащая информационно-профилактическая работа с владельцами животных по соблюдению правил их содержания не осуществлялась, подводят в прокуратуре итоги проверки.
По итогам проверки прокурор обратился с иском в суд о взыскании с администрации муниципального округа компенсации морального вреда.
Суд требования прокурора удовлетворил, в пользу пострадавшего ребенка взыскано 12 тыс. рублей. После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его фактическое исполнение.
В октябре в Перми закрылась кофейня Dog coffee. Это было единственное в городе заведение, где «работали» собаки.